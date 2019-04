Marcos Frota e Circo dos Sonhos trazem para Cascavel o espetáculo “O Sonho Vai Começar”

Senhoras e senhores, preparem-se para uma grande viagem ao divertido universo de magia e fantasia do Circo dos Sonhos. No dia 12 de abril estreia em Cascavel o divertido espetáculo O Sonho Vai Começar, que traz à cena ilusionismo, música, teatro, dança e circo. O espetáculo acontece na lona montada na Avenida Brasil, em frente à Prefeitura Municipal, com sessões de terça a domingo.

Tudo acontece dentro do sonho de uma criativa garotinha, que sonha ser despertada por um mágico que a leva para a lua. Nesse ambiente de imaginação, a plateia é convidada a viver essa aventura no fantástico e maravilhoso mundo do circo. Aquela menina que outrora estava desanimada, agora assiste empolgada ao espetáculo sentada na Lua, de onde vez ou outra desce para contracenar com os artistas circenses.

Dirigido por Rosana Jardim, o espetáculo conta com performances de grande impacto e números circenses de báscula, contorção, rola, malabares, monociclo, tecido aéreo, pêndulo, faixa e muita palhaçada. “Queria criar um espetáculo que fosse ambientado em um sonho, e que levasse a plateia a um universo mágico onde tudo é possível.”, declara Rosana Jardim, Diretora da atração. “Além de se divertir com a história criada para o espetáculo, o público poderá prestigiar evoluções espetaculares de força e delicadeza, com destaque para o inédito Globo da Morte.”, completa a diretora. Esta atração traz cinco artistas em um número impressionante e de tirar o fôlego!!! O público vai ao delírio quando o Globo se divide ao meio, com artistas girando na parte superior e inferior.

“Esse é um espetáculo criado para toda a família, com muito carinho. Um espetáculo lúdico que oferece aos adultos a oportunidade de voltarem a ser crianças, sendo ainda um programa ideal para a criançada se divertir!”, Diz Marcos Frota, Embaixador do Circo dos Sonhos.

Sobre o Circo dos Sonhos

O Circo dos Sonhos pertence à família Jardim, que tem mais de 30 anos de tradição circense. Foi fundado em 2004, e já apresentou seus espetáculos para mais de 4 milhões de pessoas. Suas estruturas já visitaram diversos estados brasileiros, encantando com os elogiados espetáculos “Circo dos Sonhos – O sonho vai começar”, “Circo dos Sonhos no mundo da Fantasia” e “Quyrey, uma aventura na selva”. Tendo como embaixador o artista Marcos Frota, o Circo dos Sonhos possui atualmente duas lonas que circulam pelo país, e conta com uma equipe de mais de 150 profissionais, entre eles costureiras, designers, artistas plásticos, produtores, diretores, marceneiros, serralheiros, figurinistas, cenógrafos, bailarinos, coreógrafos, acrobatas, malabaristas, palhaços, trapezistas, contorcionistas e produtores.

Além de produzir e levar entretenimento pelo país, a Família Jardim possui grande expertise na realização de oficinas e treinamentos, pois atua também em eventos corporativos, palestras, assessoria circense, locação de tendas e tensionados.

Sobre o ator Marcos Frota

Marcos Frota é ator exclusivo da Rede Globo de Televisão desde 1983, com mais de 30 papéis e destaque para as novelas “Cambalacho”, “América”, “O Clone”, “A Próxima Vítima“ e “Mulheres de Areia. Além de atuar, Frota é Presidente Voluntário da Universidade Livre do Circo, projeto social instalado na Quinta da Boa Vista com atendimento psicossocial e aulas de circo para 350 jovens de comunidades.

FICHA TÉCNICA

Elenco: Trupe Circo dos Sonhos

Direção Geral: Rosana Jardim

Direção Artística: Marcelo Jardim

Produção Executiva: Luiz Jardim, Rody Jardim e Asdrubal Savioli

Gerente de Produção: Andreza Nalini

Produção Musical: Ricardo Fabio

Coreografias: Marcello Ramos

Figurinos: Andreza Nalini e Rosana Jardim

Ilustrações: Ment Ativa

SERVIÇO

O QUÊ: Circo dos Sonhos – O Sonho Vai Começar

QUANDO: Estreia dia 12 de abril

HORÁRIOS: Terças a sextas, às 20h // Sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e 20h

ONDE: Avenida Brasil s/n, Em frente Prefeitura Municipal de Cascavel

QUANTO: Setor Lateral – R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia entrada)*

Setor Central – R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia entrada)*

VIP – R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia entrada)*

Camarote Individual – R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia entrada)*

*Valor da meia entrada para crianças de 02 a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos.