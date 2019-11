Mapa é autorizado a nomear 100 auditores fiscais até o fim do ano

Brasília – O Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) está autorizado a nomear 100 candidatos aprovados e não convocados no concurso público realizado em 2017 para o cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário – Médico-Veterinário. As nomeações deste ano são excedentes, pois a seleção de 2017 ofereceu 300 vagas que já foram preenchidas em 2018.

As nomeações foram autorizadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a título de provimento adicional.

O provimento está condicionado à existência de vagas na data da nomeação e à declaração da secretaria executiva do Mapa sobre a adequação orçamentária e financeira das novas despesas com a Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a demonstração da origem dos recursos.