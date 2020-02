Mais Verão 2020 chega ao fim com atividades em três cidades

Cascavel – Aberta no fim de janeiro e depois de ter passado por 16 cidades, a temporada 2020 do Mais Verão será encerrada neste fim de semana com atividades esportivas, de lazer e recreativas em três municípios lindeiros ao Lago de Itaipu: Guaíra, Santa Terezinha de Itaipu e Diamante do Oeste. Será a sexta e última etapa do evento este ano.

Em Santa Terezinha, aliás, a programação teve início no fim da tarde de ontem (27), com disputas de bocha em duplas na Praça Silvino Dal Bó. Nesta sexta-feira (28), as disputas serão de vôlei (18h30) e de truco (20h), limitadas à participação dos munícipes e sem cobrança de inscrições. No sábado (29), no feminino, e domingo (1º), no masculino, a competição será regional, no vôlei de areia, com inscrições a R$ 30 que serão revertidas em premiação e que podem ser feitas até momentos antes do início dos torneios, marcados para as 9h.

Em Guaíra a programação começa hoje (28), das 18h30 às 22h, no Centro Náutico Marinas, com disputas em cinco modalidades: vôlei de praia, handbeach, futevôlei, futebol de areia e basquete 3×3. Os três primeiros colocados de cada modalidade e categoria receberão medalhas e troféus. As inscrições já estão encerradas. Amanhã as atividades serão das 14h às 20h e no domingo a programação irá das 8h às 20h. Em ambos os dias haverá extensa lista de atividades, como disputa de pênalti e de embaixadinha, caminhada e trilha de bike ecológica, oficinas de stand up paddle, caiaque, jiu-jítsu e Capoeira, brinquedos infláveis, futsabão e apresentações dos projetos culturais promovidos pelo Município, além de atividades direcionadas para criança com necessidades especiais.

Sábado e domingo

Em Diamante do Oeste a programação será desenvolvida sábado (29) e domingo (1º), na Praça Sebastião Silveira, com disputas regionais de vôlei de praia e futebol de areia. As inscrições custam R$ 30 e R$ 50 para as respectivas modalidades e podem ser feitas das 9h às 14h30 nos dois dias. Os torneios terão início às 15h e as atividades no município serão encerradas com apresentações culturais marcadas para iniciar às 21h.