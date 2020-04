Mais de 500 bolsistas reforçam o combate ao coronavírus no Estado

O Programa de Apoio Institucional para Ações de Prevenção e Cuidados diante da Pandemia do Novo Coronavírus, lançado pela Fundação Araucária e pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, já selecionou 510 bolsistas para atuar no Estado. Foram abertas 1.064 vagas e o investimento soma R$ 8 milhões.

São profissionais de saúde, estudantes de diferentes cursos da área e coordenadores de projetos das sete universidades estaduais e da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Eles foram selecionados por meio de um edital, que já está na terceira chamada.

Trata-se de um importante reforço para atendimentos em call centers, para atuação nas divisas do Estado, nas Regionais de Saúde do Paraná, no Laboratório Central do Estado (Lacen), no Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e no Departamento Penitenciário do Estado (Depen). As atividades de extensão têm a supervisão da Secretaria de Estado da Saúde.

BOLSISTAS – Dos bolsistas já selecionados, 114 atuam nas centrais de informações – atendimento telefônico e por meios digitais à população, esclarecendo dúvidas e dando orientações relacionadas à prevenção, cuidados e combate à pandemia do novo coronavírus no Estado.

Na atenção às divisas rodoviárias do Estado, são 23 enfermeiros, 25 técnicos de enfermagem e 23 acadêmicos de enfermagem, com ações voltadas ao monitoramento da entrada e da saída de pessoas. O monitoramento é feito nos postos de atendimento da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar).

Junto às Regionais de Saúde – ação extensionista de atendimento à população em unidades de saúde, hospitais e outros estabelecimentos da área – são 130 enfermeiros, 108 técnicos de enfermagem e 22 médicos.

No Laboratório Central do Estado (Lacen/PR) e no Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Paraná (CIEVS/PR), 17 bolsistas trabalham no apoio a demandas destas unidades, com a coordenação da Universidade Federal do Paraná (UFPR). No Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) são mais 18 bolsistas. A supervisão de todos os trabalhos das sete universidades estaduais e da UFPR é feita por 30 coordenadores de projetos.

INSCRIÇÕES – As inscrições para participar do programa estão abertas até 13 de abril por este link e o envio da documentação é todo online. O critério de escolha dos bolsistas será por ordem cronológica de inscrição. Para acessar o edital completo, clique AQUI.

ITAIPU – O Governo do Estado também vai firmar um convênio com a Itaipu Binacional para ampliar a contratação de estudantes da área da saúde. O governo e a Itaipu vão disponibilizar, cada um, R$ 4 milhões para contratação direta de 733 bolsistas em caráter emergencial, que serão chamados em um novo edital. Leia matéria completa AQUI.

Atuação das universidades por Regional de saúde

1ª Paranaguá – UEPG

2º Curitiba e RMC – UEPG

3ª Ponta Grossa – UEPG

4ª Irati – Unicentro

6ª União da Vitória- Unicentro

5ª Guarapuava – Unicentro

7ª Pato Branco Unioeste

8ª Francisco Beltrão- Unioeste

9ª Foz do Iguaçu – Unioeste

10ª Cascavel – Unioeste

11ª Campo Mourão- Unespar

12ª Umuarama – UEM

13ª Cianorte – UEM

14ª Paranavaí – Unespar

15ª Maringá – UEM

16ª Apucarana – UEL

17ª Londrina – UEL

18ª Cornélio Procópio – UENP

19ª Jacarezinho – UENP

20ª Toledo – Unioeste

21ª Telêmaco Borba – UEPG

22ª Ivaiporã – UEM