Mais 60 dias: Empresa pede novo aditivo para Ecopark

Reportagem: Milena Lemes

Cascavel – A construção do Ecopark Oeste, no Bairro Santa Cruz, em Cascavel, começou em dezembro do ano passado. Após alguns meses em ritmo mais do que acelerado, os trabalhos deram uma parada de quase um mês, e foram retomados em um ritmo um pouco mais lento. Passado um ano, a obra, que deveria ter sido entregue em outubro, vai demorar um pouco mais para ficar pronta.

De acordo com a Secretaria de Obras, 75% dos trabalhos foram concluídos, mas a empresa Contersolo pediu um novo aditivo de prazo, que está em análise.

Pouco antes do fim do primeiro prazo, a empresa pediu aditivo de 90 dias e de valor. Assim, a entrega passou para o fim de dezembro e o valor subiu meio milhão, totalizando R$ 13.802,374,99.

De acordo com a Secretaria de Obras, 75% dos trabalhos foram concluídos, mas a empresa Contersolo pediu um novo aditivo de prazo, que está em análise.

Dentre os trabalhos já finalizados estão: o aterro do estacionamento e os bueiros das Ruas Públio Pimentel e Tamoios e da Avenida já Brasil. Já a terraplanagem e o gabião estão em fase de conclusão.

Paralelo a isso, a execução da ciclovia, da pista de caminhada, do parcão, do plantio de grama e das drenagens ainda estão sendo feitas. Algumas pontes já estão praticamente prontas, enquanto outra foi iniciada nessa semana.

O aposentado Ladislau Dilinski mora perto do Ecopark e costuma acompanhar os serviços. “Olhando a obra, fica a sensação de que ainda tem muita coisa para fazer… Pode ser que a parte onde será a pista de caminhada e a ciclovia fiquem prontas, mas quanto ao restante eu não tenho certeza”, disse ele, sobre a expectativa de ver logo o parque pronto.