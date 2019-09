Luigi Di Lazzaro conquista o sexto lugar no Rotax Max Challenge International Trophy

Aos 12 anos, o mineiro Luigi Di Lazzaro (Sicoob/Credivass/Anilag/Techspeed) terá motivos de sobra no futuro para se lembrar da sua atual temporada no kartismo. Líder da Copa São Paulo KGV, há cerca de duas semanas ele fez uma bela estreia internacional, conquistando o sexto lugar no Rotax Max Challenge International Trophy, disputado em Le Mans, na França.

No último fim de semana, já de volta às competições no Brasil, ele foi o principal nome de sua categoria, a Mini Max, no Campeonato Brasileiro Rotax, atingindo plenamente os dois objetivos traçados para sua participação no evento. Foi o campeão e vai a Final do Rotax Max, em outubro, na Itália.