Libertadores – Flamengo e Grêmio duelam por vaga na decisão do título

Rio de Janeiro – Equipes que estão em maior evidência no País, Flamengo e Grêmio medem forças nesta quarta-feira (23) pelo direito de ser o representante do Brasil na final da Copa Libertadores 2019. O duelo de volta da semifinal está marcado para as 21h30, no Maracanã.

Na ida, a igualdade prevaleceu, com um empate por 1 a 1 no Rio Grande do Sul. Com isso, pelo gol fora de casa, o Rubro-Negro carioca tem a vantagem de jogar pelo 0 a 0, enquanto para o Tricolor gaúcho o empate só interessa a partir de 2 a 2.

No duelo realizado há três semanas em Porto Alegre, os visitantes foram superiores no primeiro tempo e chegaram a ter quase 70% de posse de bola, enquanto os donos da casa equilibram a partida na segunda etapa e sofreram o gol de Bruno Henrique justamente enquanto estavam melhores em campo, aos 23min. Ainda assim, tiveram forças para reagir e buscar o empate com o iguaçuense Pepê, a nove minutos do fim. As redes, entretanto, balançaram cinco vezes na Arena, mas o VAR anulou três gols do Fla.

Nesta noite, apenas um passará. O futebol ofensivo do Flamengo que volta à semifinal após 35 anos ou o “Rei de Copas” do País na atualidade, o Grêmio, que está em sua terceira semifinal consecutiva. Para este jogo que já o mais aguardado do Brasil, o técnico Jorge Jesus faz mistério quanto às presenças de Rafinha e Arrascaeta, que caso não atuem cederão espaço a Rodinei e Reinier ou Vitinho, respectivamente. Já Renato Gaúcho não conta com Luan, que vinha substituindo Jean Pyerre, lesionado. A vaga ficará com Michael ou Taciano.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Grêmio – 23/10, às 21h30

Diego Alves; Rodinei, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luis; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Reinier (Vitinho) e Bruno Henrique; Gabigol. Técnico: Jorge Jesus

Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Thaciano (Michel ou André) e Everton; Diego Tardelli. ​Técnico: Renato Gaúcho