Lago de Cascavel é fechado à noite após suspeita de onça

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente informou nesta sexta-feira(15), que o Lago Municipal de Cascavel ficará fechado das 19h às 7h para monitoramento de uma onça no local.

Veja a nota emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

Diante das denúncias de populares que caminhavam na pista do Lago Municipal de Cascavel que declararam terem visto uma onça parda, apesar de nenhum flagrante ter sido captado pelas câmeras de monitoramento com sensores de movimentos distribuídos em diversos pontos do lado e do Parque Ecológico Paulo Gorski, preventivamente, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente decidiu preparar armadilhas e fechar o lago à visitação das 19h às 7h, ampliando também as rondas realizadas pelas guardas Patrimonial e Municipal.