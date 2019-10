Kombucha: o que é e como fazer

De sabor marcante e levemente gaseificado, que lembra uma cidra, a kombucha é uma bebida fermentada por uma comunidade de microorganismos a partir de chá verde ou preto com açúcar. A cultura dos microorganismos se chama scoby ou cultura Mãe, tem formato de um disco e fica sob a superfície do líquido durante o processo de fermentação. Assim como o kefir, a kombucha é uma bebida que fortalece a imunidade porque ajuda a colonizar o intestino com bactérias do bem, tratando doenças relacionadas a esse órgão e protegendo a importante barreira de absorção do meio externo para o meio interno do corpo.

A indústria farmacêutica e a FDA (Food and Drog Administration) ressalta sobre a importância dos cuidados com a higiene no preparo da bebida em casa. De fato, como qualquer preparação caseira, a limpeza do ambiente deve ser atenciosa, evitando contaminações cruzadas e crescimento microbiológico exacerbado. Cultivada a milênios, a kombucha tem linhagem histórica que manteve essa técnica acesa através das gerações.

Para fazer um litro de kombucha, você vai precisar de chá preto, açúcar mascavo e, principalmente, um scoby (pode ser encontrado em lojas que vendem produtos naturais). Essa cultura viva, de aspecto gelatinoso, se “alimenta” do açúcar e dá origem à bebida – e ao sabor doce, ácido e gaseificado. Veja a receita de kombucha:

2 colheres de sopa bem cheias de chá preto

2 colher de sopa de açúcar mascavo

Em uma panela, esquente 1 litro de água até quase o ponto de fervura.

Desligue o fogo e adicione o chá e o açúcar. Misture para dissolver.

Tampe e deixe esfriar. Quando esfriar, adicione a mãe kombucha (o scoby) em um recipiente que não pode ser vedado, mas que pode ser protegido por um pano.

Deixe fermentar no escuro, em local arejado, por mais ou menos uma semana, no inverno. Lá pelo quarto dia você já pode provar. O ideal é que esteja um pouco doce e um pouco azedo.

Depois disso, começa a segunda fermentação, que é quando a bebida vai pegar gás. Esse segundo passo é opcional, mas dá um toque especial à bebida.

Retire 80% do kombucha. 20% você pode reservar para misturar a sua próxima bebida. O restante, a maior parte do líquido, você deve coar e envasar. Nesse momento, você pode misturar ervas, frutas e sucos que quiser, dando novo sabor à sua bebida. Deixe fora da geladeira, agora em um recipiente bem vedado, por dois ou três dias. É nesse momento que a bebida vai acumular gás!

Fonte: Personare