Klopp não vê Liverpool favorito e confirma baixa contra o Monterrey

Dono de um futebol vistoso e eficiente e visto por muitos como equipe a ser batida na Europa, o Liverpool enfrenta o Monterrey nesta quarta-feira (18), às 14h30 (de Brasília), em Doha, no Catar, na luta para enfrentar o Flamengo na final do Mundial de Clubes, no sábado.

Hexacampeão europeu, o time inglês jamais conquistou um troféu oficial fora do Velho Continente. Até agora, ficou com o vice em três ocasiões, incluindo as derrotas para o próprio Fla por 3 a 0 em Tóquio, em 1981, e para o São Paulo por 1 a 0, em 2005. Além disso, em duas ocasiões, em 1977 e 1978, abriu mão de disputar a competição.

Para o técnico alemão Jurgen Klopp, o atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa não é o maior favorito ao título mundial. “Não nos vemos como favoritos, nos vemos como desafiantes. É a competição mais importante? Eu não sei. Se você me perguntar se deveríamos ter uma Copa do Mundo de clubes no meio da nossa temporada, eu diria que não. Como estamos aqui, é o torneio mais importante no momento”, disse, ontem (17), em coletiva de imprensa.

Para este jogo, o treinador terá alguns desfalques importantes. O zagueiro Matip e seu substituto imediato, Lovren, ficaram na Inglaterra por estarem machucados, assim como o volante Fabinho. Já o meia Wijnaldum está no Catar, mas não entrará em campo pelas semifinais, por precaução.

MONTERREY

Já o Monterrey participa da competição organizada pela Fifa pela quarta vez e está nas semifinais pela segunda. A melhor campanha até hoje foi a de 2012, em que obteve o terceiro lugar. Em 2019, para se colocar entre os quatro melhores, derrotou o Al-Sadd, do técnico espanhol Xavi Hernández, por 3 a 2 no último sábado (14).