Kit intubação: Após empréstimos, Sesa envia medicamentos ao Hospital de Retaguarda

Cascavel – Após o Hospital de Retaguarda de Cascavel emprestar pela segunda vez medicamentos para uso em pacientes intubados, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) confirma o envio de doses para a unidade.

Além dos medicamentos emprestados pelo Ceonc na última quinta-feira (25), no fim de semana um novo empréstimo foi feito de municípios da região. De acordo com o médico e diretor-geral do hospital, Lísias Tomé, o volume enviado pela Sesa deve suprir as necessidades para até duas semanas, dependendo da demanda.

Lísias afirmou ainda que o envio vem em boa hora, pois o estoque de um relaxante muscular termina hoje.

A reportagem apurou que serão enviados pela secretaria: 200 ampolas de pancurônio, 30 de suxametônio, 1000 ampolas de morfina 10mg (alternativa para fentanila), 1000 ampolas de midazolam e 600 propofol 20ml. A carga saiu de Curitiba ontem e devem chegar hoje (30).

Esses produtos (sedativo, anestésico e relaxante muscular) são essenciais para intubar pacientes nos ventiladores mecânicos.