Junção de imprudências termina em morte

A imprudência dos motoristas mais uma vez marcou o feriado prolongado nas rodovias da região de Cascavel. “De todos os acidentes, 90% são causados por erro humano: ultrapassagem indevida, excesso de velocidade ou alcoolemia. No acidente registrado na BR-369 [sexta à noite], próximo a Cascavel, por exemplo, a causa determinante do acidente foi o uso de álcool por uma das condutoras. No outro carro, além da motorista que morreu, havia duas crianças e mais uma adulta e nenhum dos quatro usava cinto de segurança. Então foi uma junção de imprudências que terminou com uma morte”, explica o inspetor da PRF Antonio Gradin.

Valdirene Moraes Borto chegou a ser socorrida, mas morreu no Hospital Universitário. Já a condutora que outro veículo pode responder por homicídio qualificado e lesão corporal qualificada.

Durante a Operação Semana Santa, a PRF registrou na região essa morte, assim como no mesmo feriado de 2018.

O que houve neste ano foi o aumento de acidentes e de feridos. Em 2018 foram atendidas nove acidentes, enquanto neste ano foram 13. O número de feridos passou de 8 para 18.

O número de flagrantes de velocidade por radar diminuiu, indo de 1.200 em 2018 para 800 neste ano.