Isadora Williams conquista feito inédito para o Brasil

A patinadora brasileira Isadora Williams avançou para o programa livre, equivalente à final, do Mundial de Patinação Artística 2019, que está sendo disputado em Saitama, no Japão. Em sua apresentação pelo programa curto, ela somou 55.20 pontos e ficou na 24ª posição. Ela repete o feito dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang 2018, quando se tornou a primeira patinadora sul-americana a seguir adiante em uma competição olímpica – na ocasião, Isadora fechou o programa curto na 17ª posição. As apresentações finais das patinadoras serão amanhã.