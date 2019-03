Inter recebe Alianza Lima em busca de “nove pontos”

Porto Alegre – Depois de ter vencido o Palestino por 1 a 0 no Chile estreia, o Internacional iniciará nesta quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, contra o Alianza Lima, uma sequência de três partidas seguidas como mandante pelo Grupo A da Libertadores.

A equipe dirigida por Odair Hellmann enfrentará o representante peruano nesta noite e depois, também no Rio Grande do Sul, medirá forças com o River Plate, em 3 de abril, e com o próprio Palestino, seis dias depois.

A luta pelo tricampeonato continental começou bem, com um triunfo na capital chilena graças a gol de falta de Rafael Sobis, na parte final do jogo em Santiago. Com isso, se fizer dever de casa e somar nove pontos nos três compromissos diante de sua torcida, o Colorado estará classificado.

“Precisamos dessas três vitórias para nos classificarmos como primeiros do grupo. Isso nos permitirá decidir no Beira-Rio no mata-mata. Somos muito fortes aqui, no ano passado, só perdemos duas vezes em casa”, declarou o meio-campista Edenilson, que mais uma vez será titular com Odair.

Edeníson, no entanto, ressaltou que o Inter não menospreza o Alianza Lima e que tem que respeitá-lo porque, com o ponto que o adversário obteve ao empatar com o River Plate, demonstrou que está na luta para ir às oitavas.

Embalado

O Internacional chega para o compromisso continental embalado por uma sequência de seis vitórias, que já lhe garantiram uma vaga nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Além disso, o campeão da América em 2006 e 2010 não perde no Beira-Rio pela Libertadores desde a eliminação para o Peñarol nas oitavas de final de 2011. Desde então, foram nove triunfos e dois empates. Sem o atacante Guerrero, ainda suspenso por doping, nem o goleiro Danilo Fernandes, machucado, Odair tem apenas uma dúvida para escalar o time. O volante Rodrigo Dourado vem sentindo dores no tornozelo e pode ter de dar lugar a Rodrigo Lindoso.