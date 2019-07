Iniciadas as obras de prolongamento da Av. das Orquídeas

O prefeito de Santa Terezinha de Itaipu Cláudio Eberhard, juntamente com sua equipe técnica esteve visitando na tarde desta quinta-feira (11) o início das obras do prolongamento da Av. das Orquídeas.

As obras tiveram inicio no Parque Domingos Zanette no Bairro Santa Mônica, com a instalação da galeria pluvial que captará a água das chuvas. Uma mega obra subterrânea que terá mais de 1.600 metros de extensão, desde o Parque de Exposições e Eventos até no Parque Ecológico Domingos Zanette, desaguando no Rio Tucano. Para o prolongamento da Av. das Orquídeas serão investidos mais de R$ 2 milhões com recursos do Governo do Estado através de convênio com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (SEDU).

A obra de prolongamento da Av. das Orquídeas ocupará uma área de aproximadamente 20.000 m², com mais de 600 metros de extensão e mais de 10.000 m² de pavimentação asfaltica com meio fio, ciclovia, calçada em paver e rampas de acessibilidade.

Rua das Palmas

No mesmo dia a Secretaria de Obras e Serviços Públicos iniciou os trabalhos de abertura e prolongamento da Rua das Palmas no Bairro Santa Mônica. Ela será ligada à Rua das Azaléias e compreenderão futuras instalações de galerias pluviais, pavimentação asfáltica e meio fio.

As obras em andamento visam dar melhor fluidez no transito, mobilidade, conforto e qualidade de vida á população itaipuense.