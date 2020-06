INICIAÇÃO CIENTÍFICA: Unipar abre inscrições para o 19º Encontro Anual

A Diretoria da Pesquisa e Pós-Graduação da Unipar decidiu manter no calendário um dos seus mais importantes e tradicionais eventos: o Encontro Anual de Iniciação Científica, que chega à 19ª edição. Considerando a grave situação de pandemia e atendendo à recomendação feita pelo Ministério da Saúde, para que eventos físicos que reúnam grande número de pessoas sejam cancelados ou adiados, o Encontro, desta vez, será virtual.

As inscrições estão abertas. A comissão organizadora aceitará resumos expandidos resultantes de atividades de pesquisa e estudos de todas as áreas de conhecimento, que serão apresentados no formato de pôster-vídeo e/ou webinar (live). Poderão ser submetidos para análise resultados de pesquisas bibliográficas, documentais, de campo, de laboratório, entre outras, avisa a diretora, professora Evellyn Wietzikoski.

“Nosso evento é sempre muito empolgante e os alunos se sentem valorizados”, destaca, lembrando que o Encontro do ano passado teve mais de mil trabalhos expostos.

Em seus 200 projetos de pesquisa científica, a Unipar abre espaço de participação para mais de 500 estudantes, de todos os seus cursos de graduação (presencial, semipresencial e a distância) e de pós-graduação. “Fazer parte de um projeto de pesquisa é investir em conhecimento e ao mesmo tempo enriquecer o currículo”, afirma.

Saiba mais

Para mais informações, acesse o link: https://presencial.unipar.br/curso-evento/4683/xix-encontro-anual-de-iniciacao-cientifica-da-unipar

ou ligue para (44) 3621-2849.