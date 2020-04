Informe da redação: Reação em cadeia, Todos de máscara, Tá dentro!

Reação em cadeia

A vinda da comitiva estadual a Cascavel na semana passada causou uma correria ontem. Foi uma reação em cadeia. Como tiveram contato com o ex-ministro e deputado federal Ricardo Barros, o governador Ratinho Jr. e o secretário Beto Preto fizeram exame para covid-19. Barros confirmou o diagnóstico no sábado. E, como estiveram com Ratinho e Beto Preto na sexta, o prefeito Leonaldo Paranhos e o presidente da Câmara, Alécio Espínola, também fizeram o exame. Em tempo: Barros chegou a ser internado, mas já está em casa, cumprindo o isolamento.

Teste negativo

No início da noite, o prefeito Leonaldo Paranhos recebeu resultado negativo para SARS-CoV-2 (covid-19). Já os resultados do governador e do secretário não haviam sido divulgados até o fechamento da edição.

Todos de máscara

Um memorando da Presidência da Câmara de Cascavel enviado ontem (27) à Diretoria Administrativa da Casa pede que seja reafirmada a todos os departamentos e os gabinetes a obrigatoriedade do uso de máscara na sede do Legislativo. Com isso, os agentes de segurança estão sendo orientados a não permitir a entrada ou o trânsito de qualquer pessoa – servidor ou não – sem o equipamento de proteção.

Tô fora!

Apesar de ter dito algumas vezes que a covid não é o monstro que desenham, que o Brasil nem deve ter problemas e que é melhor pegar o coronavírus agora do que no inverno, o primeiro a reclamar e cair fora da Câmara de Cascavel foi o vereador Jorge Bocasanta e ainda ameaçando denunciar Roberto Parra – que comandou a sessão -, pois ele também estava do ladinho do governador na última sexta.

Tá dentro!

As apostas de que Paulo Guedes seria a “bola da vez” perderam. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, na porta do Palácio da Alvorada, que o “homem que decide a economia” no Brasil é o atual ministro da Economia. “Acabei mais uma reunião aqui tratando de economia. E o homem que decide a economia no Brasil é um só: chama-se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá recomendações e o que nós realmente devemos seguir”, declarou Bolsonaro para cessar qualquer especulação.

Bem seguro

E por falar em Governo Bolsonaro… Mesmo em guerra com Sergio Moro, o presidente Jair Bolsonaro decidiu manter a segurança pessoal do ex-ministro pelos próximos seis meses. O GSI (Gabinete de Segurança Institucional), comandado pelo general Augusto Heleno, informou que Moro e seus familiares continuarão com o mesmo esquema de segurança que tinham como ministro até novembro, ou seja, escolta policial em tempo integral.

Restituição

A Primeira Câmara do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) julgou irregular a Prestação de Contas de Transferência Voluntária de R$ 1.630.860,35 repassados pela Prefeitura de Itaipulândia ao Instituto Confiancce, em convênio para ações de apoio na área da saúde. Além da falta de fiscalização do uso dos recursos acima do inicialmente previsto, houve despesas acima da previsão orçamentária, inclusive com servidores vinculados a municípios, e faltou regulamentação das compras feitas pelo instituto.

Quem paga

Em função das falhas apontadas, o TCE determinou que os valores sejam restituídos, de forma solidária, aos cofres de Itaipulândia pelo Instituto Confiancce; por sua então presidente, Clarice Lourenço Theriba; e pelo prefeito da época, Sidnei Picoli Amaral (gestão 2011-2012). O valor deve ser corrigido monetariamente.

Sujeito a multa

A Assembleia Legislativa aprovou projeto que torna obrigatório o uso de máscaras em espaços públicos em todo o Paraná. Em caso de descumprimento da norma, o cidadão estará sujeito a de R$ 106,60, que pode ser dobrada em caso de reincidência. O projeto segue para sanção do governador Ratinho Júnior.