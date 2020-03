Informe da redação: Portas fechadas, Operação Gulon e remanejamento

Polêmica à vista

Os vereadores e Junior Cezar Padilha e João Paulo Napoli Ziegemann, de Ibema, estão mobilizados para reduzir os subsídios na Câmara de R$ 2.367 para um salário mínimo (R$ 1.045). Segundo Padilha, com exceção do presidente da Câmara, todos têm outros empregos. “Reduzir é o mais correto e vamos trabalhar para que o presidente também apoie a iniciativa e a coloque em discussão”. Mas o assunto ainda deve render muita discussão “Acho mais que justo diminuir nossos salários e aplicar o dinheiro em saúde, educação e segurança, por exemplo. Mas, como depende da Mesa Diretiva, esperamos que o presidente entenda o atual momento e coloque a mudança em discussão”, acrescentou Ziegeman.

Polêmica II

Em Cascavel, a polêmica é pela aprovação do projeto que altera o plano de carreira na Procuradoria Jurídica da prefeitura. O impacto financeiro é significativo e, em fim de carreira, o salário pode passar de R$ 40 mil. Em primeiro turno, passou com 13 votos e sete contrários. Hoje deve voltar para a votação derradeira.

Portas fechadas

Em tempo: as sessões na Câmara de Cascavel estão ocorrendo sem público, seguindo exemplo da Assembleia Legislativa do Paraná.

Cancelado

O covid-19 também levou ao cancelamento da palestra que o Observatório Social de Cascavel faria hoje em Cascavel, atendendo ao Decreto 15.302, baixado pelo prefeito Leonaldo Paranhos na última semana. O evento contaria com a presença do presidente do Observatório Social Brasil, Ney da Nóbrega Ribas, e falaria sobre “O Pacto pelo Brasil e o papel de cada um na transformação do País”. O evento deve ser remarcado.

Novo portal

O governo do Paraná lançou uma campanha e um novo portal com orientação sobre coronavírus, informações sobre prevenção e também para tranquilizar a população. Todo o conteúdo está disponível no site www.coronavirus.pr.gov.br.

Operação Gulon

O Gaeco amanheceu em Toledo e São Pedro do Iguaçu ontem. Foram cumpridos dois mandados de busca na Câmara de Toledo, inclusive no gabinete do presidente do Legislativo, em seis empresas e uma casa em Toledo, e outros cinco em São Pedro. A ação é parte da Operação Gulon, deflagrada em novembro de 2019, voltada a coibir ilegalidades relacionadas a pagamentos de diárias e licitações na Câmara de São Pedro.

Remanejamento

Em Cascavel, a Câmara vai transferir R$ 500 mil do seu orçamento para a Acesc (Administração de Serviços Funerários e Cemitérios) e R$ 3 milhões para a Secretaria de Serviços e Obras. O remanejamento ocorre porque, por ser ano eleitoral, a Câmara não pode usar a dotação orçamentária inicialmente destinada para a construção do prédio administrativo.

Orientações

O Progressistas do Paraná disponibiliza a partir desta semana aulas de capacitação e orientação via on-line para seus pré-candidatos a vereador em todos os municípios do Paraná. O pedido foi pela presidente da legenda, deputada estadual Maria Victoria, em razão dos riscos que envolvem reuniões neste momento de emergência sanitária à pandemia do coronavírus.

Agendamento

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) recomenda que os eleitores que precisem dos serviços da Justiça Eleitoral façam agendamento pela internet (www.tre-pr.jus.br) para diminuir o tempo de espera e evitar filas e aglomerações.

Na Justiça

Enquanto o mundo discute o avanço do coronavírus, em Cascavel a população enfrenta mais um problema: a greve do transporte coletivo, iniciada ontem. Houve uma reunião ontem, mas sem acordo, e o assunto deve ser discutido na Justiça. A Cettrans/Transitar elaborou nova tabela com linhas prioritárias e deve abrir cadastro de transporte alternativo para veículos próprios (vans) na Cettrans.