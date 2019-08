Informe da redação do dia 24 de agosto de 2019

Salários

Os jogadores do Figueirense fizeram história ao não entrarem em campo na última terça-feira (20) para enfrentar o Cuiabá pela Série B do Campeonato Brasileiro. Eles ainda não receberam, mas ontem encerram a greve e hoje prometem ir a campo para enfrentar o CRB, às 19h, no Orlando Scarpelli, pela 18ª rodada. Também na sexta-feira (23), os jogadores do Paraná Clube evidenciaram o descontentamento por salários atrasados e decidiram não entrar em concentração para o jogo deste sábado com o Criciúma. O atraso de dois meses nos direitos de imagem coincide com o período de queda do Tricolor na classificação, da vice-liderança para a 11ª posição.

Taça Brasil

Partida que deveria ter sido realizada no último dia 11, mas que foi adiada pela morte do jogador do Corinthians Douglas Nunes, Atlântico x Carlos Barbosa definirá o campeão da Taça Brasil de Clubes neste domingo (25), em Erechim (RS). O clássico gaúcho, marcado para as 14h, ocorre pela primeira vez na decisão da competição nacional e terá transmissão ao vivo do SporTV.

Mundial de Clubes

O Magnus/Sorocaba (SP) terá mais uma vez a chance de escrever seu nome entre as grandes equipes do futsal. A partir de segunda-feira (26), e até 1º de setembro, o time paulista disputa o Mundial de Clubes de Futsal, em Bangkok, na Tailândia. O Magnus vai em busca do seu terceiro título seguido na competição. As conquistas vieram nas temporadas 2016 e 2018, já que em 2017 não houve disputa.

Participantes

O Magnus está no Grupo C do Mundial, ao lado de Mes Sungun Varzaghan (Irã) e Elpozo (Espanha). No Grupo A estão Bluewave Chonburi (Tailândia), Boca Juniors (Argentina) e Fath Sportif de Settat (Marrocos), e no Grupo B Barcelona (Espanha), Corinthians (Brasil) e Shenzhen Nanling Tielang (China). Os líderes de cada um mais o segundo melhor colocado entre os três avançarão à semifinal. Os jogos serão na madrugada pelo horário brasileiro.

Futebol paranaense

O futebol paranaense será movimentado neste fim de semana, com jogos pelo início da 3ª fase do Sub-19 (Coritiba x Toledo, Maringá x Londrina e Independente x Paraná às 15h, e Apucarana x Verê às 16h, todos neste sábado), pela 2ª rodada da Terceirona (Grecal x Araucária, P. Londrinense x Andraus, Verê x Cambé, Arapongas x Iguaçu e Azuriz x Campo Mourão, todos às 15h30 deste domingo) e pela última rodada do turno da Taça FPF (Nacional x Foz do Iguaçu e Apucarana x Independente, ambos às 11h de domingo).