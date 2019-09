Informe da redação do dia 14 de setembro de 2019

“Sacramentada” eleição na Fiep

O Diário Oficial de Comércio e Indústria do Paraná publicou nessa sexta-feira (13) edital em que proclama o resultado oficial da eleição da nova diretoria da Fiep (Federação das Indústrias do Paraná), que tem na presidência o empresário Carlos Walter Martins Pedro. A chapa vendedora obteve 49 votos no pleito realizado em 14 de agosto, dois votos a mais do que a chapa adversária, encabeçada por José Eugênio Gizzi. O resultado foi contestado por Gizzi, que alegou que quatro votos teriam sido marcados para permitir a identificação dos eleitores. Uma perícia grafotécnica não foi conclusiva em apontar indícios de prova. A oposição anunciou interesse de recorrer à Justiça.

Segurança

Em reunião ontem, representantes da prefeitura, da Câmara de Vereadores e do Judiciário defenderam a construção de uma casa de custódia para desafogar a superlotação na delegacia de polícia de São Miguel do Iguaçu. A construção da unidade – sem local definido – pode atender outras cidades da região.

Mais estrutura

Também na pauta, a construção de uma nova sede do Fórum de Justiça e o quartel do Corpo de Bombeiros, que podem ser edificados no “campo comercial” da cidade, em São Miguel.

Bienvenidos

Para incrementar o turismo em queda, o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, reduziu impostos sobre 162 produtos vendidos em Cidade do Leste. A redução de tarifas, de 6% a 9%, faz parte do pacote de medidas para impulsionar o comércio de fronteira.

JMK responde I

A respeito da notícia divulgada durante a semana de que havia 400 denúncias contra a JMK no governo do Estado, a empresa responde: “Os 400 protocolos recebidos pela Secretaria do Estado da Administração e Previdência (Seap) com reclamações de serviços prestados pelas oficinas, através da JMK, representam 0,18% do total de 220 mil ordens de serviços abertas em 4,5 anos de vigência do contrato. Uma porcentagem insignificante perto de um serviço tão complexo quanto a manutenção de uma frota de mais de 17 mil veículos”.

JMK responde II

Sobre os casos relatados na terça-feira (10) na CPI da Assembleia, sobre pagamento duplicado por serviços de manutenção, a empresa esclarece que a delegacia pagou, pelo fundo rotativo, por um serviço orçado pela JMK sem comunicar a empresa. Assim que percebeu o duplo pagamento, a JMK devolveu o recurso recebido.

Eleições Unioeste

De segunda a sexta-feira (16 a 20), candidatos que vão concorrer a um dos 21 cargos eletivos da Unioeste precisam registrar as chapas. Além de reitor e vice-reitor, serão eleitos cinco diretores de câmpus e 14 diretores de centros distribuídos nos cinco câmpus da universidade. A eleição será no dia 22 de outubro. A comunidade acadêmica da Unioeste (que inclui o HU) é formada por 16.500 pessoas.

Minha Casa

O ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou que o governo planeja reduzir o acesso a famílias que podem ter até 90% do imóvel subsidiado pelo programa Minha Casa, Minha Vida. A ideia é reduzir o teto da renda das famílias que têm direito à faixa 1 do programa, na qual não há cobrança de juros e o valor pago pelo mutuário pode chegar a apenas 10% do custo da residência. Hoje o limite da renda mensal é de R$ 1.800 e deve cair para R$ 1.200 a R$ 1.400.

Racionamento

Para dar exemplo, o prefeito Leonaldo Paranhos baixou nessa sexta decreto orientando racionamento de água nas repartições públicas de Cascavel, onde foi implantado rodízio no abastecimento urbano pela Sanear. “No momento, a prioridade absoluta é a economia de água. Se a população vai passar por esse momento difícil – e já esta passando -, também temos que fazer a nossa parte”, disse Paranhos.