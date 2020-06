Informe da redação: Cartão do Comida Boa, ICMS e Dia Mundial do Meio Ambiente

Cartão do Comida Boa

O Cartão Comida Boa, iniciativa do governo estadual, é um benefício no valor de R$ 50, que possibilita a compra exclusiva de produtos da cesta básica em mercados credenciados. O recurso é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social, mas muitos parecem não saber. Só em Cascavel, cerca de 6 mil (dos 22,3 mil) beneficiados ainda não foram retirar o cartão. Em caso de dúvida, pode ligar para o telefone (45) 3392-6357, de segunda a sexta, das 8h às 12h, e das 13h às 17h. Serão três parcelas de cinquentão.

Queda

Principal fonte de receita de Maripá, o ICMS já apresenta queda de mais de R$ 1 milhão no acumulado de abril e maio em relação ao ano passado. Segundo relatório da Secretaria de Finanças, somente em maio a perda foi de R$ 521.951,41, queda de 38,5% da receita. O prefeito Anderson Bento Maria diz que tem conseguido manter o equilíbrio financeiro, mas ressalta preocupação com o futuro, se esse cenário persistir.

Pós-pandemia

Por falar em futuro, Pesquisa da Ipsos para o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de maio, revela que, para 85% dos brasileiros, a proteção do meio ambiente deve ser uma prioridade do governo no plano de recuperação do país pós-covid-19. O estudo ouviu participantes de 16 países, sendo mil no Brasil.

Auxílio indevido

O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado) corrigiu uma informação: são 14, e não 11, o total de municípios paranaenses onde não houve pagamento do auxílio emergencial a servidores municipais. São eles: Centenário do Sul, Entre Rios do Oeste, Iguaraçu, Itaguajé, Juranda, Miraselva, Pinhalão, Ribeirão Claro, São Manoel do Paraná, Saudade do Iguaçu, Sertanópolis, Tomazina, Verê e Vitorino.

Mau exemplo

Antes lado a lado até nos argumentos, o presidente Donald Trump disse que Brasil e Suécia são “maus exemplos” e que, se tivesse seguido a estratégia “deles”, os Estados Unidos teriam até 2 milhões de mortes por covid-19. Resultado: #trumpcomunista bombou nas redes sociais.

Sem folga

Após uma quarentena prolongada, Foz do Iguaçu declarou pontos facultativos os dias 10 e 24 de junho, aniversário do Município e dia do padroeiro São João Batista, respectivamente. A proposta visa permitir que as empresas atendam nessas datas, se quiserem. A mudança vale somente para este ano.

Menos holofote

A onda de lives que virou um tsunami nas redes sociais de prefeituras nessa pandemia está na mira do Ministério Público. Promotores têm “avisado” os prefeitos que estão de olho. Por enquanto, estão apenas “recomendando administrativamente”, mas alertam sobre promoção pessoal de autoridades e de servidores públicos, sob pena de caracterização de improbidade administrativa.

Sem tempo a perder

Enquanto discutem se as eleições terão de ser adiadas, os partidos políticos mantêm a agenda. No Paraná, os Progressistas (PP) já possuem 130 pré-candidatos para disputar as prefeituras paranaenses neste ano. O anúncio foi feito pela deputada estadual e presidente da legenda, Maria Victória, em reunião da executiva do partido esta semana, em Curitiba. De acordo com Maria Victória, o PP se fortaleceu regionalmente nos últimos meses e possui diretórios municipais consolidados em 90% das cidades paranaenses. Todos os diretórios, segundo ela, contam com pelo menos 30% de mulheres em seus quadros.