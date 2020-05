Informe da redação – Cartão comida boa, líderes do Paraná e pausa na cloroquina

Cartão Comida Boa

Em tempos de crise, toda ajuda é válida. No Paraná, o governo instituiu o Cartão Comida Boa, que garante crédito de R$ 50 mensal por três meses a famílias cadastradas em programas sociais. Em Cascavel, dos quase 19 mil cadastrados para receber a ajuda, cerca de 40% ainda não foram retirar o cartão, provavelmente por falta de informação. Na dúvida se tem direito, basta ligar para 3392-6357, que é checado na hora. A retirada do cartão é feita com local e horário agendado, sem tumulto.

Líderes do Paraná

A série de lives Líderes do Paraná, organizada pelo Sebrae/PR, recebe hoje o governador Ratinho Junior. A conversa terá ainda a participação do diretor do Sebrae/PR, Vitor Tioqueta, e do vice-governador Darci Piana. A transmissão ao vivo começa às 9h e será possível interagir por meio dos comentários. Assista e participe, acessando pelo QR Code.

Pausa na cloroquina

A OMS (Organização Mundial de Saúde) suspendeu ontem estudo sobre o uso da hidroxicloroquina para pacientes com coronavírus. Haverá agora uma avaliação para se decidir se esses estudos serão retomados ou se devem ser interrompidos de modo permanente. A decisão ocorre após estudo da revista científica The Lancet, publicado na última sexta (22), no qual contesta os benefícios do medicamento contra a covid-19, alertando ainda para os perigos que oferecem a parte dos pacientes.

Retoma Marechal

“Retoma Marechal: uma cidade inteira em promoção” é o mote da maior iniciativa de incentivo ao comércio local já realizada em Marechal Cândido Rondon. Serão sorteados R$ 80 mil em vales-compras para 500 consumidores que realizarem compras no comércio rondonense. Adesão por parte dos empresários é gratuita e todas as empresas do comércio podem participar. A campanha começa dia 5 de junho e vai até 30 de julho.

Faculdades fechadas?

Fechadas desde março, a taxa de inadimplência nas instituições de ensino superior do País cresceu 72% e o número de estudantes que trancaram a matrícula ou desistiram do curso subiu 32,5% em abril em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o Semesp – que representa mantenedoras de ensino superior do País -, e alerta que, se a situação continuar, 21% das instituições podem não conseguir quitar a folha de pagamento de junho e 30% devem fechar de vez as portas no fim do ano.

Água salgada

O Procon de Cascavel também entrou na briga contra as contas salgadas de água nos últimos meses. O órgão de defesa do consumidor enviou ofício à companhia cobrando explicações sobre o aumento das faturas. A Sanepar tem dez dias para responder e esclarecer os valores das faturas com vencimento em 2 de maio.

Força Estadual

A Assembleia Legislativa aprovou ontem (25), em redação final, o projeto de lei que estabelece diretrizes para a criação da Força Estadual da Saúde do Paraná (FES-PR). A proposta é formar um cadastro permanente de profissionais de saúde, especialistas, pesquisadores, estudantes e voluntários que serão convocados para atuar em ocasiões críticas como epidemia, pandemia, desastre, catástrofe, calamidades em saúde pública e eventos de massa.

Arquivamento natural

O presidente da República, Jair Bolsonaro, emitiu nota ontem (25) na qual cobra, entre outros pontos, o “arquivamento natural do inquérito que motivou a divulgação do vídeo” da reunião ministerial do dia 22 abril. No texto, Bolsonaro reafirma que nunca interferiu nos trabalhos da Polícia Federal e que “são levianas todas as afirmações em sentido contrário. Os depoimentos de inúmeros delegados federais ouvidos confirmam que nunca solicitei informações a qualquer um deles”. Bolsonaro diz ainda espera “responsabilidade e serenidade no trato do assunto” e que “é momento de todos se unirem. Para tanto, devemos atuar para termos uma verdadeira independência e harmonia entre as instituições da República, com respeito mútuo”.