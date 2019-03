Incubadora do Tecpar apoia negócios inovadores no Paraná

Primeira incubadora de base tecnológica do Paraná e quinta do Brasil, a Incubadora Tecnológica do Tecpar (Intec) já deu suporte tecnológico a mais de 100 negócios ao longo de sua história. Atualmente, quatro empresas participam do programa de incubação com o desenvolvimento de tecnologias em diversas áreas.

Fundada em 4 de setembro de 1989, a incubadora apoia no momento a Compracam, que desenvolve um software que ajuda micro e pequenos empresários a fazer o controle de sua empresa; a RR Import, que inova com um aparelho que monitora o bloqueio neuromuscular do paciente durante a cirurgia; a Forrest Brasil Tecnologia, que atua com um projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) de controle natural do mosquito Aedes aegypti; e a Toys for Boys – Chemistry Automotive, que cria produtos químicos automotivos baseados na química sustentável.

Durante o programa de incubação a empresa passa por quatro níveis de maturidade: implantação (estruturação da empresa), crescimento (expansão dos negócios), consolidação (início da sustentabilidade financeira) e liberação (com o aumento da fatia do mercado e posterior graduação da incubadora).

De acordo com o diretor da Indústria e Inovação do Tecpar, Rafael Rodrigues, a incubadora tecnológica é uma importante ferramenta de apoio ao empreendedorismo no Paraná. “A Intec está de portas abertas para os empreendedores paranaenses, em especial àqueles que têm projetos inovadores em saúde humana e animal, energias renováveis e em agrotech, áreas que estão em consonância com o Governo do Estado”, afirma.

NEGÓCIOS INOVADORES – Em 2018, a Intec recebeu o certificado do Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne), que atesta que a incubadora tem capacidade para prospectar e selecionar boas ideias e transformá-las em negócios inovadores. A certificação é no nível Cerne 1.

O Cerne é um modelo de gestão da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) que busca promover a melhoria contínua nos resultados das incubadoras de todo o país.

Ao atingir o nível Cerne 1, a incubadora demonstra que tem capacidade para selecionar boas ideias e transformá-las em negócios inovadores bem sucedidos, sistemática e repetidamente.

Sustentabilidade

Além do apoio aos negócios de base tecnológica tradicionais, a Intec oferece o programa Incubação Verde, que busca acelerar o desenvolvimento de negócios sustentáveis e os pedidos de patentes de tecnologias verdes – o programa é executado entre o Tecpar e a Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre).

A parceria oferece apoio ao desenvolvimento e na criação de negócios inovadores com o uso de tecnologias sustentáveis, além de ofertar infraestrutura inicial para esses projetos e sensibilização de empreendedores e empresários quanto ao tema da sustentabilidade.

COMO INCUBAR – A Intec tem vagas abertas para empresas inovadoras que buscam o apoio do Tecpar para desenvolver seus negócios, com oferta de oportunidades para a modalidade de incubação residente (quando a empresa fica nas dependências da Intec) e outras para a incubação não residente, quando o empresário não se instala na incubadora, mas conta com o apoio dos especialistas do instituto. As vagas estão divididas nas duas unidades da Intec, em Curitiba e em Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

Para participar do processo de incubação, a empresa ou empresário deve se candidatar atendendo as regras previstas nos editais da Intec. Os editais vigentes podem ser acessados pelo site intec.tecpar.br/comoincubar.