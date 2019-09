Inadimplência do consumidor cresce 1,3% em agosto

A inadimplência do consumidor em Cascavel aumentou 1,3% na comparação mensal de agosto contra julho, de acordo com os dados da Boa Vista, representada no Paraná com exclusividade pela ACP (Associação Comercial do Paraná).

A pesquisa também revelou crescimento de 1% na recuperação de crédito.

Já no valor acumulado, a inadimplência cresceu 3,6%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador elevou 0,9%.

No Paraná, houve crescimento de 3,4% no ano, de 0,9% na comparação entre agosto deste ano com agosto de 2018 e de 1,5% comparado o último mês com julho.

Os dados de Cascavel e do Estado confrontam os números nacionais, que apresentam queda de 2,7% na inadimplência neste ano.

Recuperação de crédito

O indicador de recuperação de crédito, por sua vez, subiu 1% na comparação mensal de agosto em relação ao mês anterior em Cascavel. No valor acumulado, a recuperação cresceu 10%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador chegou a 11,7%. Ou seja, esses dados sinalizam que mais consumidores estão atrasando pagamentos, mas estão conseguindo reequilibrar as finanças e sair do cadastro de inadimplentes.