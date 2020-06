HUOP recebe mais seis pacientes com covid-19

O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) informou na manhã desta sexta-feira (5), que recebeu mais seis pacientes com exame positivo para Sars-Cov-2.

Quatro pacientes são moradores de Cascavel, e tiveram o resultado do exame coletado no hospital e entregue pelo Lacen (Laboratório Central do Paraná), veja quem são os pacientes:

Homem, de 67 anos, admitido no dia 02/06 e com alta no dia 04/06;

Mulher, de 64 anos, admitida no dia 02/06, segue internada;

Homem, de 76 anos, admitido no dia 02/06, segue internado;

Homem, de 73 anos, admitido no dia 03/06, segue internado.

Também foram admitidos outros dois pacientes da região, que já internaram com o resultado do exame positivo:

Mulher de 39 anos, admitida no dia 04/06, segue internada;

Mulher de 71 anos, admitida no dia 04/06, segue internada.

No total, o HU de Cascavel tem 21 pacientes na Ala Covid-19: 10 pacientes estão internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 11 na enfermaria. Veja o boletim completo: