HU receberá R$ 1 milhão para combate à Covid-19

O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) receberá R$ 1 milhão para compra de equipamentos para combate ao Covid-19. A doação será feita pela 4ª Vara Federal, que tem recursos através de execuções de ações da Vara Criminal Federal. Em reunião nesta terça-feira (24), representantes da saúde de Cascavel, definiram o recurso para o hospital.

Atualmente, o HUOP conta com o espaço da Ala de Queimados, que agora será destinada para a Unidade Covid-19, com a capacidade de instalação para até 32 leitos. Com o recurso disponível, será feito o levantamento de valores de equipamentos para leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), necessários para tratamento da doença. “Será feito essa análise e vamos procurar adaptar, da melhor maneira possível, o maior número de leitos com esse valor”, diz o diretor geral do Huop, Rafael Muniz de Oliveira. Ainda não há prazo para que os equipamentos estejam disponibilizados no hospital.