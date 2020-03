Hospital mantido por Itaipu poderá fazer em breve testes rápidos da covid-19

Já nos próximos dias, o Centro de Medicina Tropical (CMT) do Hospital Ministro Costa Cavalcanti, mantido pela usina de Itaipu, deverá estar habilitado a fazer testes rápidos para detectar o novo coronavírus. O serviço estará disponível para toda a área de abrangência da 9ª Regional de Saúde, que compreende uma população de aproximadamente 400 mil pessoas. O teste rápido (PCR Real Time) permite diagnosticar ou descartar a covid-19

em menos de 24 horas. Foz do Iguaçu tem cinco casos confirmados da doença e outros 104 suspeitos.

O Centro de Medicina Tropical atende aos requisitos previstos em decreto assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior para credenciamento no Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, o que permitirá ter autorização para fazer os testes rápidos da covid-19. Toda a documentação para o credenciamento será enviada até esta sexta-feira, 27, ao Laboratório Central do Estado (Lacen).

A expectativa é que o credenciamento saia o mais rápido possível, para o hospital ajudar Foz do Iguaçu e outros oito municípios no enfrentamento da doença. Os outros municípios são Itaipulândia, Medianeira, Matelândia, Missal, Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu.

“A partir desse serviço, o Centro de Medicina Tropical poderá ajudar os municípios na decisão de medidas com base num mapeamento epidemiológico real dos casos do novo coronavírus em Foz”, explica o responsável pelo CMT, Robson Delai. Ele lembra que houve mudanças nos protocolos de saúde de classificação do novo coronavírus. Agora, apenas em casos de internamento o exame para a covid-19 será liberado pela Vigilância Sanitária.

Covid-19 e dengue

O CMT é a única planta da América Latina adaptada para fazer exames em material genético tanto de humanos como de animais, dentro do conceito de saúde única. No combate à dengue, o serviço do centro tem isso imprescindível. Foz do Iguaçu tem cerca de 19 mil notificações e 3,7 mil casos confirmados da doença.

De acordo com o diretor-superintendente do HMCC, Fernando Cossa, a habilitação para o exame rápido do coronavírus facilitará o controle da doença na região.

O Hospital Ministro Costa Cavalcanti montou uma estrutura especial para o enfrentamento do novo coronavírus e também de apoio à prevenção e combate à dengue. O HMCC doou máscaras cirúrgicas descartáveis para o Hospital Municipal e também vai fornecer monitores multiparamétricos. Esses aparelhos médico-hospitalares servem para monitorar os sinais vitais dos pacientes. Eles possuem alarmes sonoros e visuais que alertam os profissionais para qualquer risco relacionado ao estado de saúde do paciente.

Com uma nova ala exclusiva para casos do novo coronavírus, o hospital também conta com estrutura para internamento de pacientes com dengue. O HMCC mantém atendimento médico 24 horas e realização de exames laboratoriais para esses casos. A unidade funciona no Centro Clínico, na Avenida Parati, 737, na Vila A.

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, reforça a preocupação da usina e suas fundações com a saúde da população. “Nossa missão, como muitos já sabem, vai além de gerar energia limpa e renovável e garantir o desenvolvimento do Brasil e Paraguai. Une fronteiras e trata do bem-estar da nossa gente.

