Hospital de retaguarda de Cascavel começa a atender exclusivamente pacientes com covid-19

Os leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital de Retaguarda Allan Brame Pinho – antigo Hospital Santa Catarina – passarão a ser exclusivos para pacientes suspeitos ou diagnosticados com o novo coronavírus (covid-19). Com isso, Cascavel ganha mais 14 leitos de UTI e 28 de enfermaria para o atendimento desses pacientes.

O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde, Thiago Daross Stefanello, durante transmissão ao vivo pelas mídias sociais da Prefeitura de Cascavel na tarde desta terça-feira (16). Os atendimentos de outras patologias estão suspensos neste local. A mudança passa a valer a partir da zero hora de quinta-feira (18) e o espaço passa a ser um centro hospitalar de atendimento à covid-19.

“Só devem buscar o atendimento pacientes com sintomas respiratórios. Pessoas que apresentem dor de garganta, coriza, tosse, todos os pacientes que apresentem sintomas relacionados à covid-19 devem procurar atendimento nesse local (Hospital de Retaguarda)”, explica o secretário.

A ampliação da estrutura de atendimento também contempla outras ações de enfrentamento ao novo coronavírus, como a efetivação de Hospital de Campanha Nei Senter Martins, montado dentro do Centro de Convenções e Eventos de Cascavel. O local será um centro de triagem e dará suporte ao enfrentamento à covid-19 diariamente, inclusive nos fins de semana e feriados, das 7 às 19h. “Conforme o volume e necessidade, poderemos estender também para o período noturno”, afirma Stefanello. No local haverá seis consultórios médicos e enfermarias para observação de pacientes. O atendimento começará na próxima segunda-feira (22).

UPA Brasília

A Unidade de Pronto Atendimento do Brasília (UPA Brasília) já tem data para retomar os atendimentos na Rua Europa. A empresa responsável pela reforma e ampliação do espaço entregará a obra à Secretaria de Saúde na próxima sexta-feira (19). A partir de então a prefeitura irá mobiliar a unidade e os atendimentos de urgência e emergência serão retomados no dia 6 de julho.

Call Center

Ao longo dos próximos 15 dias, os pacientes sintomáticos devem procurar o Call Center 3096-9090, que foi ampliado, e terão à disposição os ambulatórios do Hospital de Retaguarda e do Hospital de Campanha. As demais patologias/doenças deverão buscar atendimento eletivo por agendamento telefônico nas UBS e/ou ESF, ou ainda na UPA Veneza (adultos e crianças) e na UPA Tancredo (menores de 14 anos) quando em situação de urgência e emergência.