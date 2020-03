Horóscopo semanal de 7 a 13 de março de 2020

Áries

Nesta semana você tem tudo para alcançar o que deseja, mas tudo depende da sua colaboração! Não descuide da saúde e, no trabalho, fique longe de brigas. No amor, sua comunicação volta a ser um grande trunfo. Em compensação, Vênus entrou em Touro, o que pode aumentar demais a sua vontade de mandar. Cores: laranja e rosa. Números: 2, 18 e 37.

Touro

Os astros recomendam que você tenha mais paciência com os familiares. Cuidado com a sua saúde. No amor, com Vênus no seu signo, sua energia amorosa cresce de forma brutal. Isso significa que você vai expressar com muito mais facilidade o seu lado afetuoso, isso será decisivo para a conquista. Cores: violeta e cinza. Números: 10, 49 e 54.

Gêmeos

No campo profissional podem rolar mudanças positivas no emprego! Mas tome cuidado com os gastos nas comemorações – afinal, os boletos não desaparecem com as boas notícias, infelizmente. Vênus está agora no seu inferno astral, o que significa um risco enorme de se envolver com pessoa comprometida ou enrolada, então tome cuidado! Cores: azul-claro e lilás. Números: 6, 20 e 59.

Câncer

Para os cancerianos, os astros prometem que esta será uma boa semana para resolver pendências, então, aproveite! No amor, seu astral não poderia estar melhor. Apesar de Mercúrio estar em sua misteriosa e perigosa 12ª casa astral, o Sol, Vênus e Marte estão dando a maior força para você se encontrar e encontrar a pessoa com que sempre sonhou. Cores: marrom e rosa escuro. Números: 12, 42, 59.

Leão

Os astros avisam que o dinheiro extra pode vir de sua determinação no trabalho ou ainda de sorte em jogos. No amor, a partir de terça-feira, haverá mais compreensão entre você e a pessoa amada. Com Marte em Capricórnio, sua vontade de servir ou ajudar quem ama vai surpreender – e no fim quem vai sair ganhando é você. Cores: violeta e dourado. Números: 15, 31 e 43.

Virgem

Os nativos de virgem estarão focados e dedicados ao trabalho nesta semana. Mas, ainda assim, podem surgir alguns perrengues nas finanças, então redobre a atenção com negócios arriscados! No amor, as coisas podem desandar um pouco porque o astro rei está em oposição ao seu signo. Cores: branco e azul. Números: 1, 15 e 41.

Libra

Para os librianos, esta semana pede um pouco mais de reclusão; ficar no seu cantinho pode ser a melhor opção. E se precisar de conselhos, peça a alguém mais velho; não vai cair na besteira de consultar alguém que sabe menos que você! Nas finanças, a recomendação dos astros é segurar os gastos! No amor, a semana pode ser espetacular. Cores: verde-água e creme. Números: 9, 34 e 56.

Escorpião

No trabalho, os nativos desse signo terão ideias inovadoras e saberão convencer. O conselho dos astros é buscar aliados para realizar os planos! Mas, para evitar confusões, é importante medir suas palavras. No amor, tirando o que tá ruim, tá bom! Na vida a dois a harmonia estará garantida. Cores: vinho e roxo. Números: 25, 44 e 60

Sagitário

Nesta semana, o dinheiro pode interferir direta ou indiretamente na vida amorosa dos sagitarianos, então redobre a atenção, porque quando mistura amor e dinheiro, a coisa complica mesmo. Assuntos relativos a trabalho ou saúde podem render. Então, use todo seu potencial para se destacar no trabalho. Cores: laranja e bege. Números: 12, 25 e 44

Capricórnio

O planeta do amor deve aumentar o seu desejo de dar e receber carinho. Será uma boa semana para resolver assuntos de justiça e também para tomar atitudes que contribuam com seu crescimento profissional. Agora, tem dois alertas: nada de misturar grana e amizade e cuidado com fofoca entre amigos. Cores: azul-marinho e vermelho. Números: 22, 36 e 48

Aquário

Aquariano, Mercúrio está no seu signo, o que significa que você pode falar mais que a boca! Cuidado com aquele romance com alguém mais velho, mesmo aquele que parece ser perfeito. Agora, no trabalho, os astros pedem que você confie na sua intuição! Já nas finanças, redobre os cuidados com as dívidas para não se perder nos boletos. Cores: cinza e rosa. Números: 2, 41 e 58.

Peixes

Mercúrio está na sua 12ª Casa, podendo afetar a sua graciosidade, o seu lado meigo e carinhoso, e isso vai prejudicar tanto a convivência com seu amor, quanto ofuscar o seu brilho e atrapalhar a conquista. Esta será uma boa semana para promover mudanças em sua vida, por isso, estude e invista no seu progresso. Cores: vermelho e amarelo. Números: 6, 13 e 57.

Horóscopo nascido em 7 de março

Os nascidos em 7 de Março são do signo de Peixes com a personalidade de Capricórnio. São de aparência tímida e introvertida, mas na verdade são fechados e reservados ao exagero, contidos e discretos, às vezes inseguros e pessimistas. Podem ter sorte e trabalhar no ramo da construção civil, bem como na comercialização e venda de imóveis de um modo geral. Seu número principal é o 19, formado de 1, Sol e de 9, Marte. São dois astros de liderança, positividade, poder, autoridade, coragem e determinação. A soma e a redução dá o 1, novamente, número do Sol, que confirma as características já citadas.

Horóscopo nascido em 8 de março

Os nascidos em 8 de Março são do signo de Peixes com a personalidade de Touro. São bastante falantes, populares e comunicativos. Possuem o dom da palavra e tem sensibilidade e dons artísticos, para cantar, representar, dançar e compor músicas. Seu número principal é o 20, formado de 2, da Lua e de zero. A Lua que simboliza a mãe num horóscopo, que confere instabilidade emocional e de comportamento, fases de leviandade e irresponsabilidade, bem como sensibilidade excessiva e distorções no comportamento. É preciso evitar os maus costumes e a bebida alcoólica, aos quais são predispostos.

Horóscopo nascido em 9 de março

Os nascidos a 09 de março são do signo de Peixes com a personalidade de Gêmeos. Possuem um temperamento forte e são meio dramáticos e impacientes. Costumam ser bastante lúcidos, antenados, bem informados e atualizados. Seu número principal é o 21, formado de 2, Lua e de 1, Sol. São dois astros e duas energias que se completam pela natureza feminina e masculina. Juntos formam o 3, de Júpiter, que é símbolo de sabedoria, filosofia, ensino, educação, cultura, letras, direito e comunicação. Revela generosidade, solidariedade e qualidades de mestre. Mas revela duplicidade na profissão e também no amor.

Anjo do dia 7 de março

O anjo protetor do dia é Umabel, que favorece a conseguir amigos e a conservar as amizades. Torna seu influenciado muito simpático e acessível, embora um pouco tímido e reservado. Induz a agir de acordo com as leis divinas e naturais. Faz recobrar a fé perdida e fortalece o espírito do Bem.

Anjo do dia 8 de março

O anjo protetor do dia é Iah-Hel, que confere grande sabedoria e conhecimento espiritual, faz gostar de Filosofia, iluminação e abandono dos maus costumes e dos vícios. Faz unir marido e mulher e estreitar laços nas famílias.

Anjo do dia 9 de março

O anjo protetor do dia é Anauel, que dá sustentação financeira e ajuda a conseguir dinheiro para as grandes obras. Protege contra acidentes em viagem. Faz a conversão dos ateus ao cristianismo. Promove a prosperidade na profissão, desde que invocado. Mantém a saúde e cura as doenças.