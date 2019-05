Horóscopo e anjo dos nascidos em 20 de maio

Os nascidos a 20 de Maio são de Touro com a personalidade de Caranguejo. São populares, comunicativos, espertos, ativos e com bom jogo de cintura. São criativos no terreno das Artes e da Comunicação. Sua vida é pautada pela instabilidade. Seu número é o 22, formado de 2, em dobro, o símbolo da Lua. A Lua que retrata as origens, a memória, a figura da mãe e da terra Natal. Mas a soma dá o 4, de Urano, que os fazem ativos e agitados, modernos e inovadores.

Anjo do dia 20 de maio

O anjo protetor de hoje é Iah-Hel, que confere grande iluminação. Faz abandonar a vida desregrada e os prazeres mundanos, em favor dos valores espirituais. Faz buscar a verdade. Dá compreensão e entendimento entre marido e mulher. Faz gostar de Filosofia e de ciências místicas. Faz ser modesto e humilde, honesto e de bom caráter. Mas o gênio contrário é o amante do escândalo, do luxo, da inconstância, da desunião e do divórcio.