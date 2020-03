Horóscopo e anjo do dia 11 de março de 2020

Áries

Bom dia para refletir sobre a sua carreira e seus objetivos de vida. Mas atenção: os astros alertam que, logo cedo, pode ter algum conflito com colega, sócio ou chefe: controle sua agressividade e tente achar um meio-termo entre o que você e os outros querem. A dica também vale para os assuntos do coração.

Touro

Você vai precisar de muita disciplina e organização para dar conta das tarefas hoje. O céu indica que vai enfrentar imprevistos e conflitos, por isso, aposte na diplomacia para resolver as coisas sem se indispor com ninguém. Sua saúde vai exigir atenção: cuide-se bem. No amor, convívio com colega pode despertar novos sentimentos. Na união, ofereça apoio ao par e fale sobre seus projetos.

Gêmeos

Você terá que tomar uma atitude firme e decidida se quiser resolver de verdade um problema que tem te preocupado. Por isso, a recomendação é que pare de contar apenas com a sorte ou o destino: avalie o que precisa fazer e faça. O céu envia boas vibrações para a sua carreira, inclusive para quem sonha com mudanças. No amor, uma atração irresistível pode balançar seu coração. No romance, hora de ousar e surpreender seu bem.

Câncer

Quem trabalha com parentes pode se desentender com eles hoje. Se quiser livrar-se de confusão, o melhor a fazer é controlar suas reações. Trabalhar em equipe vai exigir paciência, calma e sabedoria. Troque experiências com os colegas e aprenda com eles. Paqueras e romance prometem fortes emoções. Não deixe a família interferir demais na sua vida amorosa e abuse da criatividade na intimidade.

Leão

No trabalho, o céu pede cuidado com mal-entendidos e falhas de comunicação: há risco de não compreender bem uma instrução ou de não ser bem compreendido. Por isso, controle a impaciência para ouvir e explicar quantas vezes forem necessárias. Nas paqueras, sua sensualidade está acentuada e vai fazer sucesso com o seu par. Pode, inclusive, pintar paixão por colega. No romance, o diálogo vai melhorar e os desejos serão ardentes.

Virgem

Você pode enfrentar alguns contratempos nas finanças hoje, por isso, é melhor não confiar muito na sorte e economizar tudo que puder. Também convém tomar cuidado com investimentos e negócios arriscados: reflita antes de tomar qualquer decisão. O trabalho vai fluir melhor, ainda mais se agir em equipe. No amor, uma paixão arrebatadora pode surgir e tirar o seu sossego. A dois, invista na sedução, sem ciúme ou cobranças.

Libra

Cuidado para não se desentender com parentes por qualquer bobagem e controle-se para não perder tempo com discussões. No trabalho, sua disposição e disciplina serão invejáveis, isso pode fazer render boas oportunidades de brilhar e progredir. Aposte na sua criatividade. Na paquera, papos animados facilitarão uma aproximação com o seu amor. No romance, o diálogo vai fluir melhor. Paixão total entre quatro paredes.

Sagitário

Vários astros recomendam que você evite a todo custo misturar dinheiro com amizade, pois há grande chance de se desentender com amigos por causa de dinheiro. Nas finanças, bom momento para fazer uma poupança ou lucrar com algo feito em casa nas horas vagas. Na paquera, os astros recomendam que você saia com a turma e puxe papo. E atenção: ciúme de amigo pode indicar paixão. Quem já tem par, o romance vai exigir mais cumplicidade: evite brigar por ciúme.

Capricórnio

Você fará tudo que estiver ao seu alcance para conquistar seus objetivos, mas deve ter cuidado para não exagerar na dose e acabar brigando com o mundo. A dica dos astros é evitar impor demais as suas vontades e opiniões: é importante saber ouvir, negociar e ceder. Na conquista, dificilmente o alvo conseguirá escapar de suas investidas. A união pede mais diálogo e menos exigências. Foque nas metas em comum.

Aquário

Estudos continuam favorecidos, mas você vai precisar de sossego e silêncio para se concentrar melhor. Nas finanças, pode ter ótimas ideias para ganhar dinheiro, mas deve buscar a orientação de especialistas para obter melhores resultados. Na paquera, a Lua incentiva a buscar novidades: vá a lugares diferentes para conhecer gente nova. O romance pede mais cumplicidade. Converse mais com seu amor.

Peixes

Você pode querer mais liberdade no trabalho para correr atrás dos seus objetivos e colocar em prática algumas das suas ideias. Pode enfrentar alguns conflitos em parcerias ou amizades: controle a impaciência para não romper de vez uma relação. Na paquera, você está atraente e vai envolver quem quiser com seu charme. Amizade pode virar paixão.

Horóscopo nascido em 11 de março

Os nascidos no dia 11 de março são do signo de Peixes com a personalidade de Leão. São de boa aparência, bonitos e simpáticos, elegantes e diplomáticos. Mas outros são orgulhosos ou soberbos, dependendo da educação de berço que tiverem. São pessoas de sorte e encontram as coisas meio prontas ou ao meio caminho. Seu número principal é o 23, formado de 2, Lua e de 3, Júpiter. Juntos formam o 5, de Mercúrio, que simboliza a comunicação, a agilidade, a inteligência, a simpatia, os amigos e a jovialidade, entre outras coisas.

Anjo do dia

O anjo da guarda do dia é Damabiah, que protege e que dá sorte. Confere sabedoria e defende dos naufrágios da vida. Tanto podem ser naufrágios do mar como os naufrágios morais. Faz descobrir coisas valiosas. Tem domínio sobre os mares e os oceanos, os rios e a água. Protege os homens do mar; os marinheiros e pescadores.