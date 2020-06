Horóscopo e anjo do dia 04 de junho de 2020

Áries

Manhã perfeita para se dedicar aos seus interesses e tirar proveito do seu poder de concentração no trabalho. Lua e Júpiter fecham na parceria, renovam sua confiança interior e dão força para superar obstáculos. Bom momento para transformar desafios em oportunidades. À tarde, a Lua entra em sua Casa 9 e troca likes com Saturno, revelando que amigos podem dar bons conselhos.

Touro

Fechar na parceria com os colegas será uma boa estratégia para administrar os interesses do trabalho. A Lua segue o baile em seu signo oposto no período da manhã e troca bons fluidos com Júpiter, estimulando as atividades em equipe, a troca de ideias e experiências. À tarde, a Lua começa seu rolê em sua Casa 8 e troca likes com Saturno, sinal de que pode ter boas novidades.

Gêmeos

Hoje vai contar com ótimo pique para se dedicar ao trabalho e aos seus compromissos de rotina. Lua e Júpiter despejam ótimas energias pela manhã, impulsionando seus interesses profissionais e materiais. Aproveite para terminar as tarefas pendentes e resolver questões importantes, sobretudo coisas relacionadas com dinheiro. Terá mais disposição para cuidar da saúde.

Câncer

Nossa fada sensata Lua passa algumas horas em seu paraíso pela manhã e faz ângulo harmônico com Júpiter, enchendo seu astral de boas vibes e seu coração de esperança. Essa influência que chega do céu vai realçar seu charme e simpatia, favorecendo seus relacionamentos. À tarde, a Lua troca de signo e cenário, e você pode se deparar com algumas mudanças positivas.

Leão

Assuntos do lar e relacionados com sua família vão exigir um pouco mais de atenção durante a manhã. Quem manda o papo reto é a Lua, que conclui a passagem por sua Casa 4 nesse período e ainda forma aspecto superpositivo com Júpiter. Isso significa que os interesses domésticos estarão em evidência, mas o astral também será ótimo para quem trabalha com parentes ou cumpre jornada em casa.

Virgem

A fada sensata da Lua escorpiana fortalece seu lado perspicaz e deixa sua comunicação ainda mais eficiente pela manhã. Ela também troca likes com Júpiter e garante que você terá muita facilidade para conversar e negociar. Há sinal de bons acordos no trabalho ou ao lidar com interesses comerciais. É uma fase de sorte para jogos e sorteios: vale até fazer uma fezinha.

Libra

Pela manhã, a Lua envia good vibes para seus interesses materiais e ainda forma aspecto positivo com Júpiter, indicando um período oportuno para ampliar seus ganhos. Você pode encontrar alternativas simples e viáveis para incrementar sua renda. À tarde, a Lua ingressa em sua Casa 3 e fica toda amorzinho com Saturno, empoderando seu lado inventivo, empreendedor e versátil.

Escorpião

Carisma, pensamento positivo, simpatia e bom papo ajudarão você a se sair bem em qualquer situação, ainda mais pela manhã. Quem garante é a fada sensata da Lua, que atravessa o terceiro decanato do seu signo e troca ótimas vibrações com Júpiter. À tarde, os assuntos financeiros é que vão ficar em destaque e os astros indicam boas chances de ganhar dinheiro com parentes.

Sagitário

Embora passe a manhã em seu inferno astral, a Lua vai formar aspecto benéfico com Júpiter, seu regente, revelando que o período será muito favorável para lidar com questões que envolvam grana. Sua intuição estará tinindo. À tarde, a Lua ingressa em seu signo, traz poderosas energias e fica de buenas com Saturno, estimulando seus contatos, planos e negociações.

Capricórnio

A Lua escorpiana vai fortalecer seus ideais e ainda trocará likes com Júpiter, dando sinal verde para você alcançar um objetivo importante. Pode se associar a alguém para cumprir uma meta de trabalho ou transformar um projeto em realidade. À tarde, a Lua entra em sua Casa 12 e forma aspecto com Saturno, indicando que há tendência de pensar mais em sua segurança material.

Aquário

Se depender das influências da Lua, você vai acordar com a mente focada em suas ambições e pensará em estratégias para colocar suas metas em ação. Em sintonia com Júpiter, a Lua vai te dar determinação e força de vontade para explorar suas habilidades e seus talentos no trabalho. Se perceber uma boa oportunidade, comece a mexer seus pauzinhos e lute para conquistá-la.

Peixes

A fada sensata da Lua envia muitas energias para os seus relacionamentos, fica de buenas com Júpiter e revela que a manhã será propícia para trocar ideias, experiências e impressões. À tarde, o clima muda um pouco, mas continua positivo. A Lua começa um rolê pelo ponto mais alto do seu horóscopo e fecha na parceria com Saturno, despertando seu desejo de conquistar melhorias.

Horóscopo nascido em 4 de junho

Os nascidos em 4 de junho são de Gêmeos com a personalidade de Libra. São comunicativos, simpáticos, sociáveis, amáveis e podem fazer amizades com facilidade. Em geral, se tornam populares, a ponto de disputarem cargos eletivos e se envolverem em política. Seu número principal é o 7, que os fazem intuitivos e com poderes mentais e espirituais. Os fazem humanos e bondosos.

Anjo do dia

O anjo da guarda de hoje é Elemiah, que protege os que viajem por mar ou por terra. Ajuda a vencer as dificuldades e a ter sucesso nas empresas comerciais e industriais. Dá um espírito inventivo e empreendedor. Faz obter descobertas úteis e renovadoras no trabalho. Ajuda a ser humilde e a não guardar mágoas ou rancores. O gênio contrário causa a má educação, as descobertas perigosas ou nocivas à sociedade. Provoca obstáculos nas empresas.