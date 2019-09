Homem se fere ao cair de quatro metros em obra

Um homem de 37 anos sofreu ferimentos moderados ao cair de quatro metros em uma obra na Rua Juscelino Kubitscheck, entre as Ruas Recife e Presidente Kennedy no centro de Cascavel na tarde dessa terça-feira (10).

Socorristas do Siate foram acionados para atender a vítima identificada como Antonio Carlos Ferreira Neves. O incidente aconteceu no 15º andar do prédio que não tinha elevador.

O homem trabalhava num andaime quando caiu de uma altura aproximada de quatro metros, do 15º para o 14º andar. De acordo com o Corpo de Bombeiros o homem usava os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) no momento do acidente.

Os socorristas tiveram dificuldades para remover pelas escadas a vítima que teve ferimentos moderados nos membros inferiores e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Avenida Tancredo Neves.