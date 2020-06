Homem é executado à tiros dentro de casa no Interlagos

Um homem 24 anos foi morto a tiros na noite deste domingo (21), na Rua Tomas Edison no Bairro Interlagos em Cascavel.

A vítima foi identificada por populares como Alax Natal Silva da Cruz “Gordinho”, foi alvejada dentro de casa, por ao menos três disparos de arma de fogo.

Socorristas e o médico de plantão do Siate foram mobilizados rapidamente, mas ao chegarem no local nada pode ser feito, pois o rapaz já estava em óbito. O autor do crime ainda na fuga teria ferido um cachorro a tiros e que acabou morrendo.

Várias equipes da Policia Militar também estiveram no endereço registrando a ocorrência e realizando o isolamento do local. O caso agora passa a ser investigado pela Delegacia de Homicídios.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal, aonde passara por exames de necropsia e posterior liberação aos familiares.

Fonte: NPR Online