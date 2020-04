Homem é executado à tiros dentro de carro em Toledo

Toledo News. Um homem foi executado a tiros dentro de um veículo por volta das 10h30 desta quinta-feira (16), na Rua Pedro Álvares Cabral, no Jardim Concórdia, em Toledo. A reportagem é do

De acordo com as primeiras informações repassadas por equipes da Polícia Militar (PM), a vítima conduzia um veículo GM Captiva pela Rua Paulo IV, e no momento em que acessou a Rua Pedro Álvares Cabral, foi surpreendido por dois elementos em uma moto.

O condutor do carro ainda tentou fugir, derrubou uma pequena árvore e uma lixeira, mas mesmo assim foi baleado várias vezes. Ele estava sozinho no veículo.

Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas nada puderam fazer.

Equipes da Polícia Civil de Toledo também estiveram no local para a realização da perícia e primeiras investigações a respeito do caso.

A vítima foi identificada como Sidimar Alves de 30 anos. Os dois indivíduos responsáveis pelo homicídio não foram localizados até o momento.