Homem detido por se masturbar na frente de escola está solto em Cascavel

Uma equipe serviço de inteligência do 6° Batalhão prendeu um homem acusado de se masturbar em frente a uma escola do bairro Country em Cascavel nessa sexta-feira (29). O homem de pouco mais de 40 anos foi levado até o fórum e liberado em seguida.

O homem confessou que se masturba diariamente em frente de escolas e inclusive tem outras passagens pelo mesmo motivo e disse também já ter procurado atendimento médico.

Indignação

O caso foi parar nas redes sociais pela indignação de uma moradora que presenciou a situação.

Segundo o relado da moradora do bairro Country, ela estava caminhando em direção ao seu trabalho quando passou em frente ao Colégio Piaget e se deparou com a cena perturbante. Um homem estava dentro de um veículo Passat prata se masturbava enquanto as crianças passavam. A moradora avisou a polícia e a escola.

Quando a Polícia chegou até o local, o homem já tinha saído de lá.

Segundo a moradora, o policial que atendeu o caso informou que já havia outras denúncias de casos assim nos últimos dias.

A moradora ainda pede para que os pais que tenham filhos que estudem na região do bairro Country tomem cuidado com seus filhos. O veículo do homem em questão é um Passat de cor prata, placa ABA-0409.

Há relatos do mesmo caso próximo ao Colégio Marilis no Centro da cidade, nesse caso o homem também fugiu antes da polícia chegar.