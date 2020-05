Hoje tem Desafio Virtual

O Desafio Virtual das Estrelas entrará em sua reta final hoje com a penúltima das cinco etapas do campeonato. A competição já teve 53 pilotos que aceleraram em pelo menos uma das etapas e tem sido marcada pelo grid recheado de grandes pilotos, com integrantes da F-1, F-2, Stock Car, Truck, IMSA, WEC, F-3, F-4, Indy e kart. O campeonato tem a liderança de Felipe Drugovich (F-2), que soma 93 pontos e venceu quatro das seis corridas disputadas até aqui. Os outros vencedores foram Enzo Fittipaldi (F3) e Edson Coelho (Stock Light). A quarta etapa será disputada no circuito decidido em votação do público, entre Donington Park (Inglaterra), Montreal (Canadá), Suzuka ou Motegi (Japão).