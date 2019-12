Hamilton Mourão participa da posse de Alberto Fernández

O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, viajou na noite desta segunda-feira (9) para a capital da Argentina, onde participará na manhã desta terça-feira(10) da cerimônia de posse do novo presidente do país, Alberto Fernández. Às 15h, no Salão Branco da Casa de Governo, o mandatário receberá os cumprimentos dos chefes de Estado presentes na posse.

A sessão legislativa está prevista para 10h30. Alberto Fernández dirigirá o próprio carro, acompanhado de sua esposa, Fabíola Yáñez, até o Congresso. No local, a vice-presidente do parlamento, Gabriela Michetti, conduzirá o içamento da bandeira e outras solenidades da posse. Às 11h15 Fernández fará um pronunciamento em rede nacional de televisão e às 12h Maurício Macri passará o bastão de comando e a faixa presidencial para o novo mandatário, que discursará diante do Parlamento.

Alberto Fernández e Cristina Kirchner, sua vice, irão de carro até até a Casa Rosada, sede da presidência argentina. A caravana presidencial será escoltada pela cavalaria.

Às 15hs, na Casa Rosada, Fernández fará os cumprimentos protocolares aos chefes de Estado e de Governo participantes da cerimônia de posse. Além do vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, estarão presentes o atual presidente do Uruguai Tabaré Vázquez e o recém eleito, Luis Lacalle Pou. O ex-presidente José Pepe Mujica também deve comparecer com a sua mulher, Lucía Topolansky. Mario Abdo Benítez, presidente do Paraguai, também é esperado na cerimônia. China e Estados Unidos enviarão representantes. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, teve que cancelar a sua ida à posse de Fernández devido ao acidente com o avião militar que ia para a Antártida.

Às 17h, será a hora dos juramentos dos ministros de Governo no Museu do Bicentenário. Às 19h, os novos representantes do país – presidente e vice – saudarão a população na Praça de Maio, encerrando um festival artístico que começa às 14hs com diversos artistas confirmados. Entre as atrações estão: Lito Nebia, Adriana Varela, David Lebón, Javier Calamaro, Coti, Estelares, Eruca Sativa e Los Tipitos.