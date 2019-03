Grupo de Whats ajuda a solucionar e prevenir crimes

A iniciativa é simples e vem trazendo bons resultados na redução crimes em comércios na região norte de Cascavel. Comércio Solidário é um projeto de vigilância que envolve comerciantes e policiais e que funciona com a troca de informações pelo WhatsApp.

A ideia de criar o grupo foi do subcomandante da UPS (Unidade Paraná Seguro) Norte, cabo Carlos de Camargo: “Eu vi que em algumas cidades do Paraná esse projeto havia sido implantado e estava ajudando a solucionar e principalmente a evitar crimes. É um jeito de usar a tecnologia a nosso favor, ainda mais que a comunicação é em tempo real. Trouxe a ideia e a comunidade aderiu”.

Criado em novembro, o grupo tem 170 participantes. “Já conseguimos prender várias pessoas com a troca de mensagens, e a evitar crimes. Qualquer atitude suspeita é comunicada no grupo e a polícia já averigua a situação. Os criminosos geralmente fazem ronda no comércio, praticando crimes em diversos estabelecimentos, e, assim, com a troca de informações, os comerciantes identificam possíveis criminosos e nos acionam”, explica Camargo.

A ideia já vem sendo analisada por comerciante de outras regiões da cidade e pode servir de modelo para a implantação em outros locais.

Monitoramento

Outro projeto é o monitoramento por câmeras. “Estamos em negociação com a Associação de Reservistas do Exército Brasileira, que faz a instalação de câmeras e o monitoramento 24 horas das imagens. A ideia seria instalar câmeras em locais estratégicos, os comerciantes teriam acesso às imagens pelo celular, além do monitoramento na central da associação. Isso tudo com um custo mensal muito baixo e que seria dividido entre os comerciantes”, adianta a coordenadora do Núcleo Territorial da Região Norte, Marizete Cardoso.