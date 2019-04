Grêmio faz jogo decisivo no Chile pela Libertadores

Porto Alegre – Lanterninha do Grupo H da Libertadores com apenas um ponto somado em dois jogos, o Grêmio desafia o Universidad Católica em clima de decisão nesta noite, às 19h (de Brasília), em Santiago (CHL), pela 3ª rodada. O time chileno é o vice-líder da chave com três pontos.

O líder é o Libertad, do Paraguai, com seis, enquanto o Rosario Central é o terceiro também com um ponto, mas com um gol a mais que o Grêmio. Paraguaios e argentinos fecharão a 3ª rodada às 21h (de Brasília), em Assunção.

Em busca da primeira vitória, o que lhe permitirá seguir na briga por uma vaga nas oitavas de final, o Grêmio conta com o retorno de Pedro Geromel, recuperado de lesão. Assim, a única incógnita é para a vaga pelo lado direito do ataque: Alisson, Montoya, Marinho ou Thaciano.

Para a partida desta noite, que terá transmissão exclusiva pelo Facebook, a provável escalação gremista tem: Paulo Victor; Leonardo Gomes; Pedro Geromel, Walter Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Maicon, Alisson (Montoya, Marinho ou Thaciano), Luan e Everton; André.