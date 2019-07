GR CAMPEÃ: Paraná conquista 23 medalhas individuais 3 troféus por equipe

Rio de Janeiro – As meninas paranaenses mostraram que o Estado tem uma ginástica rítmica competitiva durante a disputa do Campeonato Brasileiro da modalidade, realizado nas categorias adulto e infantil, na Arena 3 do Parque Olímpico no Rio de Janeiro, mesmo local que foram disputadas as Olimpíadas.

Do Paraná, ginastas dos clubes Agir de Curitiba, Unopar de Londrina, Sadia de Toledo, Fantástica GR de Pinhais e Tuiuti de Cascavel conquistaram resultados expressivos. Ao todo, trouxeram para casa 26 medalhas, além de troféus no individual geral e por equipe.

Junto ao Brasileiro ocorreu a seletiva sul-americano para ginastas das categorias pré-infantil e juvenil. Atletas da Unopar e da Agir garantiram presença no Campeonato Mundial Juvenil, que será em Moscou (RUS) no próximo mês.

RESULTADOS DAS PARANAENSES

Infantil Nível 1

Campeão por equipe – Sadia

Vice-campeão por equipe – Agir

Campeã geral – Isadora (Agir)

Vice-campeã geral – Isabelle (Sadia)

Terceira geral – Maria Eduarda (Sadia)

Campeã Mãos livres – Isabelle (Sadia)

Vice-campeã mãos livres – Maria Eduarda (Sadia)

3º lugar mãos livres – Isadora (Agir)

Campeã arco – Fernanda (Sadia)

Vice-campeã arco – Isabelle (Sadia)

Vice-campeã arco – Isadora (Agir)

Campeã maças – Isabelle (Sadia)

Vice-campeã maças – Isadora (Agir)

3º lugar maças – Maria Eduarda (Sadia)

Campeã de fita – Isadora (Agir)

Infantil Nível 2

Campeã de maças – Julia Lara (Tuiuti)

Vice-campeã maças – Isabelle (Agir)

Adulto nível 1

Campeão por equipe – Agir

Campeã geral – Bárbara Domingos (Agir)

Vice-campeã de arco – Bárbara Domingos

Vice-campeã bola – Bárbara Domingos

3º lugar bola – Heloisa Bornal (Unopar)

Vice-campeã de maças – Bárbara Domingos

Campeã de fita – Bárbara Domingos

3º lugar fita – Heloisa Bornal (Unopar)

Adulto nível 2

Vice-campeã de maças – Maria Eduarda (Agir)

Infantil 2

Atleta da categoria Infantil 2, a ginasta cascavelense Julia Lara conquistou a medalha de ouro no Brasileiro, superando 41 ginastas de 13 equipes de todo o País. “Termino o campeonato muito feliz, embora as ginastas não tenham obtido todos os resultados que gostaria, pois o foco e o objetivo são sempre vencer tudo, mas no esporte e na vida sabemos que isso nem sempre é possível. As ótimas colocações obtidas, num campeonato dificílimo como o Brasileiro, mostra que estamos no caminho certo”, disse a técnica da cascavelense, Margarete de Oliveira.

Desempenho das cascavelenses:

Julia Lara – Campeã maças e 7º Lugar geral

Ana Clara 9º Lugar geral, 7º Lugar maças e8º Lugar fita

Luana Monteiro -15º Lugar geral

Rafaela Stumpf – 6º Lugar geral