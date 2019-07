Governo do Estado reúne chefes de núcleos da região Oeste

O Governo do Paraná promoveu nesta quarta-feira (03) a terceira reunião com chefes dos seus núcleos do interior, desta vez da região Oeste. Participaram mais de 30 representantes das diversas áreas do governo nas regiões de Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu. Os encontros mensais têm o objetivo de ampliar a integração e alinhar informações das lideranças do governo no interior do Estado.

“Vocês são nossos olhos, ouvidos e a cara do governo na ponta. Temos que ter sinergia e falar a mesma língua para possamos construir, juntos, um Paraná inovador”, afirmou o chefe da Casa Civil, Guto Silva.

Ele orientou que as chefias dos núcleos sigam o exemplo do governo, que reúne todo o primeiro escalão uma vez por semana. “É importante que vocês se reúnam periodicamente para terem um panorama geral do que está acontecendo na região, troquem experiências e falem dos desafios que estão enfrentando”, sugeriu.

LEGADO – O chefe da Casa Civil destacou que o governo quer deixar um legado de transparência e boa gestão, com a adoção de leis e programas que vão promover o desenvolvimento, gerar emprego, renda, melhorar indicadores sociais e destravar os investimentos em infraestrutura.

A participação ativa dos núcleos para atingir essas metas é, segundo Silva, resultado da remodelação que está sendo feita na relação do governo com os seus braços políticos e operacionais do interior. “Temos plena consciência que não se governa sozinho. Precisamos que vocês exerçam a liderança, ocupem os espaços, sinalizem os posicionamentos e divulguem as ações do governo.”

Em seguida, o superintendente de articulação regional da Casa Civil, Gugu Bueno, e o assessor da pasta, João Pavinatto, fizeram um balanço dos seis meses da gestão do governador Carlos Massa Ratinho Junior, detalhando as ações realizadas e as iniciativas em andamento e planejadas.