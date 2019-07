Governador anuncia projeto para ampliação de rotas aéreas

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta segunda-feira (1º) que o Estado está finalizando um acordo que permitirá a ampliação da oferta de voos regionais, ligando diversas cidades do Paraná.

Segundo ele, as conversas com empresas aéreas estão bem adiantadas e a expectativa é oficializar o projeto até o final de julho. “É uma iniciativa que contribui para o desenvolvimento econômico do Paraná”, afirmou Ratinho Junior na solenidade em que recebeu o título Personalidade 2019 da Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba (Aecic).

Durante o evento, o governador fez um balanço dos primeiros meses de gestão, ressaltando medidas como o corte de gastos na máquina estadual e destacou a prioridade que deu à pacificação política no Estado, com a união de forças para a busca de recursos para o Paraná.

Ao falar para empresários, Ratinho Junior disse que o Estado quer ser parceiro do setor privado e destacou que o governo já contabiliza a atração de R$ 12,5 bilhões em novos investimentos até maio. Ele também salientou que o Paraná está entre os estados que mais geraram emprego neste ano, com saldo positivo de 39 mil vagas.

CURITIBA – O governador também anunciou obras de infraestrutura para a região da capital, entre elas o projeto de um novo contorno rodoviário que pretende tirar parte do trânsito pesado do Contorno Sul, via que atravessa a Cidade Industrial de Curitiba. Em parceria com a Prefeitura de Curitiba, o Estado também promove a construção de um novo binário na Rua Raul Pompéia, que ajudará a desafogar uma das principais entradas e saídas da região.

TÍTULO – O título entregue pela AECIC, de acordo com a entidade, é reflexo dos primeiros seis meses de Ratinho Junior na administração do Estado. “Foi uma escolha unânime”, destacou Nelson Hübner, que passou também nesta segunda-feira a presidência do grupo para o empresário Celso Gusso. “Ele teve pulso em primeiro lugar, administrou bem e está conseguindo bons resultados”, acrescentou o sucessor.

O governador ressaltou que parcerias com entidades de classe contribui positivamente para o desenvolvimento do Estado, dando celeridade às decisões. “É uma honra estar aqui, recebendo prêmio de uma associação que tem toda uma história de contribuição à nossa Curitiba e ao Paraná”, disse ele.