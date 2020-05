GOL volta a Foz dia 24; Cascavel continua fora do radar

Com a expectativa de leve aumento da demanda, a GOL terá voos adicionais a partir de 24 de maio e volta a voar para Foz do Iguaçu (IGU), com cinco frequências semanais (segunda, quarta, quinta, sexta e domingo), Cascavel continua fora da lista de contemplados com voos da GOL.

Navegantes (NVT) terá três saídas (terça, quinta e domingo), Maringá (MGF) com três voos semanais (segunda, quarta e sexta). Todas as saídas são a partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU).

Ainda na região Sul, o aeroporto de Curitiba (CWB) passa a se comunicar com o de Brasília (BSB), por meio de três frequências. Porto Alegre (POA), por sua vez, terá voos para Santos Dumont (SDU) e Brasília (BSB), igualmente com três partidas para cada, e Florianópolis (FLN) retoma três voos para o Galeão (GIG), no Rio de Janeiro. Todos esses trechos são complementares e estão sujeitos a alterações.

Temporariamente suspensa durante a pandemia da covid-19, a ponte-aérea Santos Dumont-Congonhas receberá algumas rotas, proporcionando comodidade àqueles que precisam desembarcar em pontos mais centrais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Santos Dumont e Congonhas terão ainda decolagens para Brasília. Os aeroportos do Galeão e de Brasília, que em abril estavam se conectando apenas com o de Guarulhos, começam a fazer voos para cidades do Norte e Nordeste.