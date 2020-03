Globo anuncia mudanças na programação das novelas

A novela ‘Totalmente Demais’ estreia no lugar de ‘Salve-se quem puder’ no próximo dia 30

Entrou em vigor nesta terça-feira (17), uma nova programação na Rede Globo. Nesta nova programação, as novelas passarão por mudanças, veja quais serão:

‘Malhação: Toda Forma de Amar’, escrita por Emanuel Jacobina e com direção artística de Adriano Melo, terá seu final antecipado para o mês de abril. Após o encerramento da atual temporada, entrará no ar um compacto de ‘Malhação: Viva a Diferença’, que foi escrita por Cao Hamburger e teve direção artística de Paulo Silvestrini.

A partir do dia 30, com o fim de ‘Éramos Seis’, escrita por Angela Chaves e com direção artística de Carlos Araujo, será exibido um compacto de ‘Novo Mundo’. Escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson e com direção artística de Vinicius Coimbra, a novela retrata a transformação do Brasil com a chegada da família real portuguesa. A trama é ambientada no período que antecede a história de ‘Nos Tempos do Imperador’, próxima novela das seis, dos mesmos criadores.

Já ‘Salve-se Quem Puder’, escrita por Daniel Ortiz, com direção artística de Fred Mayrink, ficará no ar até sábado, dia 28, quando será feita uma pausa em sua exibição. No dia 30 de março, estreará nesse horário uma versão compacta de ‘Totalmente Demais’, escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm e que contou com a direção artística de Luiz Henrique Rios.

‘Amor de Mãe’, escrita por Manuela Dias, com direção artística de José Luiz Villamarim, será exibida até sábado, dia 21, quando sua primeira fase chega ao ápice. A segunda etapa da novela será temporariamente suspensa e, a partir de segunda-feira, dia 23, irá ao ar uma versão compacta de ‘Fina Estampa’, escrita por Aguinaldo Silva com direção de núcleo de Wolf Maia.