Giro político do dia 21 de março de 2019

Binário da discórdia

Previsto há dois anos, o binário na Rua Manaus, entre São Cristóvão, Tropical, Country, Cancelli e Claudete, foi suspenso e o projeto de R$ 150 mil arquivado. Rolou até abaixo-assinado contra a mudança com adesão de 500 moradores do Country. Como o fluxo não teve alterações e continua um caos em horários de pico, o vereador Olavo Santos (PHS) ressuscitou o assunto e aponta que o maior problema está concentrado entre a Sete de Setembro e a Jorge Lacerda, por isso, pediu que a Cettrans explique: tem estudo ou não? Há projetos contemplando a Rua Manaus e também a Rua Belém?

Secretário birrento

Indignado, cobrando explicações, o secretário de Desenvolvimento Econômico, João Alberto Soares, resmungou e esbravejou no gabinete sobre a quantidade de “pais” da intermediação da vinda do embaixador da Macedônia do Norte, Ivica Bocevski, a Cascavel. É que ele queria os louros por trazer o tal, que está na região para conhecer as cooperativas.

Mortos das UPAs

Médico no Sistema Único de Saúde, o vereador Jorge Bocasanta (Pros) quer mexer com os mortos das UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento). Ele cobra da Secretaria de Saúde quantos óbitos são registrados, e com questionamento direto ao prefeito Leonaldo Paranhos (PSC). Bocasanta quer dados desde o ano passado. Boca tem articulado movimentos pró-Hospital Municipal – que por enquanto não passa de blá-blá-blá!

Gaeco na Asservel

Estão juntando documentos para encaminhar ao Gaeco denúncias sobre os gastos da Asservel (Associação dos Servidores Municipais de Cascavel). Surgiram notas com endereços controversos – uma aponta como endereço da associação o Bairro Periolo, sendo que ela fica no Bairro Aclimação. A entidade tem uma dívida de R$ 4,8 milhões, valor que aumenta pelo menos R$ 48,3 mil por mês. Associados aceitaram vender o terreno por R$ 12 milhões para pagar as dívidas, que seriam assumidas por uma empreiteira que já demonstrou interesse na compra do imóvel.

Guardas civis

A defasagem da Defesa Civil espantou o vereador Roberto Parra (MDB) ao descobrir que não há equipe suficiente para atender vítimas dos frequentes temporais que ocorrem em Cascavel. Em casos de tragédias ou catástrofes ambientais, falta gente. E olha que o cascavelense paga aquela taxa inconstitucional de proteção a desastres todos os anos. Para não mexer na “cesta de ovos”, Parra tem outra sugestão: aproveitar melhor a equipe de guardas patrimoniais, incentivá-los para que façam cursos e sejam convocados em casos emergenciais, recebendo adicionais. O diálogo já está em andamento com a prefeitura.