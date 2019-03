Gasto com gratificações e comissionados é de R$ 22 milhões por ano

Mesmo com a frustração da arrecadação, o Executivo municipal de Cascavel continua gastando uma considerável quantia com a manutenção de cargos comissionados – geralmente indicados por influência política – e gratificações a servidores que acumulam funções. Por mês são destinados R$ 1,7 milhão para pagar comissionados e gratificações, que, no ano, o gasto só com essa categoria supera os R$ 22,3 milhões.

A Prefeitura de Cascavel conta hoje com 485 servidores designados para o exercício de função gratificada, sendo que 389 recebem gratificação de função e 481 servidores recebem gratificação por dedicação exclusiva e 386 têm ambas as gratificações. O custo mensal com o pagamento dessas gratificações é de R$ 811.033,24, conforme dados da Secretaria de Planejamento e Gestão.

A prefeitura mantém ainda 179 servidores em cargos comissionados – apenas 68 são efetivos. O custo com o salário de 111 cargos em comissão é de R$ 650.929,18 por mês. Já o gasto com os pagamentos de gratificação de função pelo cargo em comissão de 68 servidores efetivos é de R$ 272.160,54 mensais.

Os dados foram analisados pelos vereadores Pedro Sampaio (PSDB) e Fernando Hallberg (PPL), que já encaminharam à prefeitura pedido de corte de 20% de gastos com gratificações e comissionados: total de R$ 340 mil ao mês e R$ 4 milhões no ano.

E, embora tenha extrapolado o limite prudencial, a administração continua preenchendo vagas. O último foi o ex-deputado estadual Adelino Ribeiro, nomeado secretário de Obras. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, novas nomeações estariam impedidas até que o índice fosse corrigido.

Diante de novas nomeações feitas neste início de ano, Hallberg e Sampaio questionam o poder público municipal os motivos que levaram a pagar gratificação de 25% a servidoras em portaria publicada em 19 de fevereiro. Os vereadores querem saber ainda quantas nomeações foram feitas neste ano e quantas horas extras foram pagas, além das medidas aplicadas e informadas ao Tribunal de Contas para reduzir os gastos.