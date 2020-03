Vereador e chefe de gabinete são suspeitos de reter salários de assessores

O Núcleo de Curitiba do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Paraná cumpriu na manhã desta terça-feira (3), sete mandados de busca e apreensão em São José dos Pinhais. Os mandados foram cumpridos a partir de investigações da 2ª Promotoria de Justiça da comarca, que apura a ocorrência dos crimes de concussão e constrangimento ilegal praticados por um vereador do município.

De acordo com o apurado, o agente público, com o auxílio de seu chefe de gabinete, coagia assessores para que repassassem a ele parte do salário que recebiam.

Além do gabinete do vereador na sede do Legislativo Municipal, os mandados também foram cumpridos em endereços comerciais e residenciais dos investigados. Na casa do vereador investigado foi localizado quantia em dinheiro (R$ 28.024 mil), assim como em seu gabinete (R$ 1.500). Os valores, entretanto, não foram apreendidos por ausência de ordem judicial.

Decisão judicial também determinou o afastamento do vereador e de seu chefe de gabinete do exercício de suas funções pelo período de 180 dias. Os dois também ficam impedidos de acessarem e frequentarem a sede da Câmara, assim como de manter contato com testemunhas do processo.

Autos nº 0000438-02.2020.8.16.0035.