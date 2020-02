FUTSAL | Serpente abre quadrangular amistoso em Prudentópolis

Embalado na temporada, que ainda não começou oficialmente, o Cascavel Futsal inicia nesta quinta-feira (27) a participação na 2ª Copa das Cachoeiras Gigantes, competição organizada pelo time local em Prudentópolis como preparação para a Série Prata do Paranaense.

Convidada, a Serpente Tricolor abre a disputa contra o Guarapuava, às 19h, no Ginásio Gilmar Agibert. Em seguida, às 21h, jogarão Campo Mourão e Prudentópolis. Na sequência do quadrangular, os cascavelenses enfrentarão os mourãoenses na sexta-feira (28) e os donos da casa no sábado (29), ambos às 19h.

Quem somar mais pontos será o campeão. O Cascavel vem de vitória sobre o Marreco, por 2 a 1 em partida amistosa, em Boa Vista da Aparecida, e de título na Copa 3 Coroas, no Rio Grande do Sul.