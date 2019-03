Futebol feminino terá dois testes preparatórios em abril

Rio de Janeiro – A seleção brasileira feminina de futebol fará dois amistosos no próximo período de datas Fifa visando a preparação para a Copa do Mundo da França 2019. No dia 5 de abril, a equipe nacional terá pela frente a Espanha, no Estádio Municipal Vicente Sanz, em Don Benito. Já no dia 8 de abril, brasileiras e escocesas se enfrentam na Pinatar Arena, em San Pedro de Pinatar. Os dois jogos serão disputados em território espanhol.

Os amistosos com Espanha e Escócia, respectivamente 12º e 20º do ranking da Fifa, fazem parte dos objetivos da comissão técnica em enfrentar equipes fortes visando a melhor preparação para a Copa do Mundo da França 2019. O técnico Vadão irá divulgar a lista de convocadas na próxima semana.